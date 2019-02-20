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Порошенко і Еспіноса обговорили рішення ООН щодо протидії російській агресії

Новини » Політика    20.02.2019 - 17:39
Порошенко і Еспіноса обговорили рішення ООН щодо протидії російській агресії
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Петро Порошенко в рамках робочого візиту до США провів зустріч з головою Генеральної асамблеї ООН

Президент України Петро Порошенко у рамках робочого візиту до США провів зустріч з головою 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, міністром закордонних справ та міграції Еквадору Марією Еспіносою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Порошенка.

Повідомляється, що сторони в ході зустрічі обговорили конкретні кроки з метою забезпечення імплементації резолюцій Генеральної асамблеї, прийнятих в останні роки в контексті протидії російській агресії.

Еспіноса висловила солідарність з Україною в п'яту річницю пам'яті Героїв Небесної Сотні. Порошенко також звернув увагу на декларацію з нагоди 85-ї річниці Голодомору в Україні 1932-1933 років, підготовлену українською стороною і поширену в якості офіційного документа 73-ї сесії ГА ООН. Глава держави підкреслив важливість проведення в ООН відповідних тематичних дебатів.

Нагадаємо, сьогодні розпочалося засідання Генеральної Асамблеї Організації об'єднаних націй щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Українську делегацію очолює президент України Петро Порошенко.

На засіданні Генеральної асамблеї ООН в кінці лютого буде обговорюватися ситуація на тимчасово окупованих територіях Донбасу і аннексированном Криму.

 

Генасамблея ООН завтра проведе засідання щодо ситуації в Україні Президенти України, Литви та Польщі зустрінуться цього тижня
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