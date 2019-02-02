Порошенко за два місяці задекларував більше 1 млрд гривень

Сума доходів Порошенка склала понад 1,1 млрд гривень

Президент Украины Петр Порошенко за два месяца задекларировал более 1 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на декларацию в Едином государственном реестре деклараций должностных лиц.

Согласно декларациям, которые были поданы в период с конца декабря 2018 - начала января 2019 года, общий доход Порошенко составил 1,1 млрд гривен.

В декларациях, которые президент подал в 2019 году, общий доход составил 595 млн гривен, а в декларации, которая была подана 26 декабря, сумма доходов Порошенко составляла 556,7 млн гривен.

Таким образом, общая сумма доходов Порошенко за 2 месяца составила более 1,1 млрд гривен. Основную сумму дохода составили дивиденды Rothschild Trust Schweiz AG, которому Порошенко передал в управление свою компанию Roshen.

Напомним, ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский изменил данные в своей декларации за 2017 год, внеся в нее кипрскую компанию Green Family, которая получает из Российской Федерации деньги на съемки кино.

Ранее РБК-Украина писало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование по факту предполагаемого недостоверного декларирования первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко.

Добавим, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало полную проверку деклараций 84 народных депутатов Украины.