Порошенко: частка експорту українських товарів до країн ЄС наближається до 50%

Частка ЄС в структурі українського експорту зараз складає 42,6%

Доля украинского экспорта в странах Европейского союза приближается к 50%. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совета регионального развития во Львовской области, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Порошенко, доля ЕС в структуре украинского экспорта сейчас составляет 42,6%.

"Доля Европейского союза в общей структуре украинского экспорта уже сейчас составляет 42,6% и стремительно приближается к 50%. Представьте 50% украинского экспорта - это крупнейший в мире рынок ЕС!", - сообщил Порошенко.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли Украины сообщало, что экспорт украинских товаров в страны Европейского Союза в 2018 году составил 20,2 млрд долларов.

Наибольшую долю (30,2%) в экспорте занимает продукция АПК и пищевой промышленности, которой было поставлено на 6,126 млрд долларов. Далее следуют продукция металлургического комплекса с долей 22,0% на сумму 3,057 млрд долларов, продукция машиностроения (15,2% на сумму 2,704 млрд долларов), минеральные продукты (13,4% на 1,152 млрд долларов) и древесина (5,7% на 1,036 млрд долларов).

Напомним, Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. Согласно прогнозу НБУ, цены на сталь на мировых рынках будут оставаться близкими к текущим уровням.