Порошенко: членство в ЄС і НАТО гарантує Україні незалежність

Порошенко в черговий раз позначив пріоритети зовнішньополітичного курсу

Президент Петр Порошенко считает, что только полноправное членство в Евросоюзе и НАТО будет гарантировать Украине независимость. Об этом он заявил на форуме в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко отметил, что Украина и Евросоюз приблизились друг к другу "как никогда". По его мнению, больше ни одна страна, которая не входит в НАТО, не имеет настолько близких отношений с альянсом.

"Но только полноправное членство в ЕС и НАТО окончательно и необратимо гарантирует нашу государственную независимость и национальную безопасность", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что ключевым месседжем избирательной кампании Порошенко будет вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

"Логика такова: никто не верил, что мы получим безвизовый режим с ЕС, но мы это сделали; никто не верил, что мы получим объединенную автокефальную православную церковь, но мы это сделали; не было армии - мы ее построили. Теперь позиция - Порошенко поведет Украину в ЕС и НАТО", - отметил источник РБК-Украина.

Отметим, сегодня проходит форум, на котором ожидается, что он объявит об участии в выборах. Порошенко начал выступление с завления о том, что в Украине отступает экономический кризис.