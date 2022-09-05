Ціни на газ у Європі зросли на чверть після зупинки Росією "Північного потоку"

Ціни на газ в Європі різко зросли після того, як Росія заявила, що її магістральний газопровід "Північний потік" залишиться закритим на невизначений термін, що посилило побоювання з приводу нестачі і нормування газу в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Жовтневий контракт на газ в Нідерландах TTF на відкритті торгів 5 вересня виріс на 30% до 2900 доларів, проте потім подешевшав до 2700 доларів, що на 23% більше, ніж напередодні і майже на 400% більше, ніж рік тому.

У п'ятницю Росія заявила, що витік масла в обладнанні газопроводу "Північний потік-1" означає, що він залишиться закритим після триденної перерви на технічне обслуговування минулого тижня.

Європа звинуватила Росію у використанні енергоносіїв в якості зброї у відповідь на західні санкції, введені проти Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Трубопровід "Північний потік", який проходить по дну Балтійського моря в Німеччину, історично поставляв близько третини газу, експортованого Росією в Європу, але він вже працював всього на 20% своєї потужності, перш ніж потоки були зупинені минулого тижня для технічного обслуговування.

Поставки російського газу через Україну, ще один великий маршрут, також скоротилися, в результаті чого ЄС змушений шукати альтернативні джерела для поповнення газових сховищ на зиму. Кілька країн розробили плани дій у надзвичайних ситуаціях, які можуть призвести до нормування енергії та підвищення ймовірності рецесії.

"Постачання важко забезпечити, і стає все важче замінити кожен обсяг газу, який не надходить з Росії", - сказав Джейкоб Мандель, старший фахівець з сировинних товарів в Aurora Energy Research.

Неймовірно високі витрати на електроенергію вже змусили деякі енергоємні галузі, в тому числі виробників добрив і алюмінію, скоротити виробництво, а уряди ЄС вклали мільярди євро в схеми допомоги домогосподарствам.

Міністри енергетики країн ЄС повинні зустрітися 9 вересня, щоб обговорити варіанти стримування стрімкого зростання цін на енергоносії, включаючи обмеження цін на газ і екстрені кредитні лінії для учасників енергетичного ринку.

ЄС готується до відмови від російського газу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у неділю, що Німеччина, економічний центр ЄС і найбільший споживач газу в Європі, готується до повного припинення поставок газу з території РФ. Німеччина перебуває на другій фазі триетапного аварійного газового плану. На третьому етапі відбудеться деяке нормування галузі.

У своїй гонці за альтернативними поставками газу Німеччина швидко встановлює тимчасові термінали зрідженого природного газу (СПГ), щоб дозволити їй отримувати газ від виробників по морю, і планує побудувати постійні об'єкти СПГ.

Норвегія, великий виробник газу в Європі, також збільшила поставки палива на європейські ринки.

Світовий ринок СПГ вже був напруженим, оскільки світова економіка скоротила поставки в період відновлення після пандемії, навіть до того, вторгнення Росії в Україну посилило проблему.

Клаус Мюллер, президент Федерального мережевого агентства Німеччини з регулювання енергетики, заявив у серпні, що навіть якщо газові сховища Німеччини будуть заповнені на 100%, вони спорожніють через 2,5 місяці, якщо потоки російського газу будуть повністю зупинені.

Сховища в Німеччині в даний час заповнені приблизно на 85%, в той час як сховища по всій Європі минулого тижня досягли цільового показника в 80%.

Хоча російський газ як і раніше надходить до Європи через Україну, хоча і в менших обсягах, аналітики вважають, що ці поставки також можуть стати жертвою війни

"Ми перемикаємо увагу на (газ)... який продовжує надходити в Європу через Україну", - заявив Джеймс Хакстепп, газовий аналітик S&P Global Platts в регіоні EMEA, додавши, що це "всього лише питання часу... коли вони зіткнулися зі збоями".