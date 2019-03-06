Порошенко анонсував візит до Брюсселя

Візит має відбутися найближчим часом

Президент Петр Порошенко анонсировал свой визит в Брюссель для координации действий с Европейским союзом и НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

Президент не уточнил, когда именно состоится визит, но отметил, что "в ближайшее время".

"Мы обеспечиваем мощное международное давление на Кремль для освобождения наших военнопленных, восстановления свободы судоходства в Азовском море, обеспечения международного статуса Керченского пролива и прекращения экономической блокады Россией украинского Приазовья. В ближайшее время планирую посетить Брюссель для дальнейшей координации действий совместно с ЕС и НАТО" , - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня послы стран Европейского союза согласовали санкции против восьми граждан Российской Федерации, ответственных за атаку на украинские корабли в Керченском проливе.

Как писало РБК-Украина ранее, 15 февраля дипломаты ЕС согласовали санкции против России в связи с задержанием спецслужбами РФ украинских кораблей и их экипажей в Керченском проливе.

Добавим также, в опубликованном Конгрессом США обновленном проекте, предусматривающем санкции против России, сенаторы предложили ввести санкции против сотрудников ФСБ РФ. В документе говорится, что санкции должны быть введены против "не менее чем 24 высокопоставленных сотрудников ФСБ" из-за нападения в Керченском проливе на украинское судно и захват украинских моряков.