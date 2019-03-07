Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Підприємство буде виробляти у Запоріжжі комплектуючі до сучасної безпілотної техніки

Президент Петро Порошенко анонсував створення спільного українсько-турецького підприємства, яке вироблятиме у Запоріжжі комплектуючі до сучасної безпілотної техніки. Про це повідомляється у Twitter глави держави.

Так, президент зазначив, що придбання бойових безпілотників - частина програми партнерства між Україною та країнами-членами НАТО.

"Сучасні безпілотники Bayraktar TB2 - вже в Україні. Тактичні дрони, виготовлені в Туреччині, здатні протягом 12 годин вести спостереження та завдавати високоточних ударів. Придбання бойових безпілотників - частина програми партнерства між Україною та країнами-членами НАТО. Наступний крок програми - створення спільного українсько-турецького підприємства, яке вироблятиме у Запоріжжі комплектуючі до сучасної безпілотної техніки", - поінформував він.

Нагадаємо, вчора Порошенко анонсував випробування ударного безпілотного комплексу "Байрактар". "Скоро відбудуться випробування ударного безпілотного комплексу "Байрактар ​", про постачання якого нам вдалося домовитися з президентом Туреччини", - підкреслив глава держави.

Як писало РБК-Україна раніше, в січні українська державна компанія "Укрспецекспорт" і турецька компанія "Baykar Makina" підписали договір про закупівлю ударних дронів Bayraktar TB2 для Збройних сил України.

Раніше глава Міноборони Степан Полторак заявив, що в 2019 році Україна зможе закупити до двадцяти нових типів озброєнь, яких раніше не було на озброєнні ЗСУ.