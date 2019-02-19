Порошенко анонсував підписання змін до Конституції по курсу в ЄС і НАТО

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Після підписання президент відправиться на дебати Генасамблеї ООН

Глава держави Петро Порошенко анонсував підписання законопроекту №9037 про зміни до Конституції України щодо закріплення курсу України на вступ до Європейського союзу і НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави держави.

Зокрема, Порошенко зазначив, що підпише закон у вівторок, 19 лютого, після чого відправиться на дебати по ситуації на окупованих територіях України на Генасамблею ООН.

"Сьогодні підпишу зміни до Конституції щодо членства України в ЄС і НАТО. Після цього вирушаю у Нью-Йорк, де за наполяганням України відбудуться дебати щодо ситуації на окупованих територіях. Підкреслюю, в документах ООН використовується термін "окуповані РФ українські території", - повідомив президент.

Документом визначається, що до повноважень Верховної ради належить визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізація стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і в НАТО. Законом передбачається, що президент є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО, а Кабінет міністрів забезпечує реалізацію цього стратегічного курсу.

Нагадаємо, Європейський парламент вітає прийняття Верховною радою змін до Конституції щодо закріплення курсу на ЄС і НАТО.

Як писало РБК-Україна раніше, 7 лютого Рада прийняла в другому читанні закон про внесення змін до Конституції про незворотність курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Пізніше Порошенко зазначив, що членство України в ЄС і НАТО стане гарантією незалежності нашої країни.