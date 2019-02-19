Порошенко: окупація Криму і Донбасу - прелюдія гібридної війни РФ проти України і ЄС

За словами президента, вбивство Героїв Небесної Сотні стало початком кривавої війни Росії

Аннексия Крыма и оккупация части территории Донбасса стали прелюдией гибридной войны Москвы не только против Украины, а против Европейского Союза (ЕС). Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления в Верховной раде Украины.

По словам президента, это касается и гибридной войны РФ против Польши, Соединенных Штатов, НАТО, стран Балтии и всего демократического мира".

"Убийство Героев Небесной Сотни стало началом кровавой войны, которую Россия развязала против Украины ради восстановления империи, пересмотра границ и уничтожение всей системы трансатлантической безопасности", - заявил президент.

Напомним, в ходе выступления в Раде президент Европейского совета Туск заявил, что нет Европы без Украины.

Туск подчеркнул, что тот, кто готов продать Украину - продает будущее Европы.

Также Туск призвал Украину избежать популизма заявил, что Европейский союз не смирится с одним актом насилия в Азовском море.