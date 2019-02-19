Порошенко: окупація Криму і Донбасу - прелюдія гібридної війни РФ проти України і ЄС

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

За словами президента, вбивство Героїв Небесної Сотні стало початком кривавої війни Росії

Анексія Криму і окупація частини території Донбасу стали прелюдією гібридної війни Москви не тільки проти України, а й проти Європейського Союзу (ЄС). Про це заявив президент України Петро Порошенко в ході виступу у Верховній раді України.

За словами президента, це стосується і гібридної війни РФ "проти Польщі, Сполучених Штатів, НАТО, країн Балтії й усього демократичного світу".

"Вбивство Героїв Небесної Сотні стало початком кривавої війни, яку Росія розв’язала проти України заради відновлення імперії, перегляду кордонів і знищення всієї системи трансатлантичної безпеки", - заявив президент.

Нагадаємо, в ході виступу в Раді президент Європейської ради Туск заявив, що немає Європи без України.

Туск підкреслив, що той, хто готовий продати Україну - продає майбутнє Європи.

Також Туск закликав Україну уникнути популізму і заявив, що Європейський союз не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі.