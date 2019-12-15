Порошенко: у 2020 році ще декілька церков визнають ПЦУ

Фото: Петро Порошенко (прес-служба "Європейської солідарності")

При цьому РПЦ, на думку Порошенка, опиниться в ізоляції

Становлення Православної церкви України (ПЦУ) – це подія, про яку покоління українців мріяли і молилися протягом століть. Про це заявив п’ятий президент України Петро Порошенко під час промови після літургії у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди річниці об’єднавчого собору ПЦУ, передає РБК-Україна.

Порошенко зазначив, що об‘єднавчий собор трьох гілок українського православ’я, який відбувся рівно рік тому, і отримання Томосу про автокефалію стали головною подією його життя.

Разом з парафіянами Михайлівського золотоверхого собору та усіма вірянами ПЦУ святкуємо першу річницю об'єднавчого собору трьох гілок українського православ’я, який послужив відновленню Помісної української православної єдиної церкви. Рік тому зі стін Михайлівського золотоверхого собору до святої Софії пішли ієрархи церков, щоб створити незалежну церкву. Ми глибоко вдячні Його Всесвятості Вселенському патріарху Варфоломію. І всім небайдужим українцям. Нас мало бути мільйони, щоб наша молитва про власну Церкву лунала голосно і переконливо. Господь почув наші молитви. І ця Божа благодать відбулася. Сотні парафій скористалися можливістю приєднатися до ПЦУ. Сім тисяч приходів - це ознака того, що ми належимо до числа найбільших православних церков. На жаль, зараз бачимо, як вірян ПЦУ починають переслідувати, чого ми точно не можемо допустити. Кремль вважає руйнування ПЦУ своїм державним завданням. Але у 2020 році ще декілька церков визнають Православну церкву України, і РПЦ опиниться в ізоляції. Нічого в них не вийде, бо ми сильні і вільні. І церква для нас є духовним фундаментом державності. Православна церква України відбулася і буде міцніти. І українська держава відбулася і буде міцніти. І все у нас буде добре! Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 15 грудня 2019 р.

"Коли рік тому ми почули цю звістку, то вся площа плакала від щастя. Запам’ятайте ці емоції. І під час собору в Софії, де я мав високу честь бути присутнім, мені здавалося, що там Пресвята Богородиця і Святий Дух разом з нами", – розповів Порошенко.

Він наголосив, що ПЦУ – лише на початку великого шляху, а перешкоди для становлення єдиної Православної церкви в Україні чиняться і всередині держави, і зовні. Цей спротив, на думку Порошенка, не зупинить процесу визнання ПЦУ світовим православ‘ям, який продовжиться у наступному році.

"Всередині країни є перешкоди. Влада не може забезпечити виконання ухваленого закону про те, що інші церкви мають перейменуватись. Ті парафіяни, які добровільно переходять у ПЦУ, зазнають переслідувань і потребують нашого захисту. І за кордоном чинять спротив. Щойно оприлюднено, що колишній міністр оборони Греції робив вся для того, щоб Елладська церква не визнала ПЦУ. І Кремль вважає це державним завданням – руйнувати нашу церкву. Нічого в них не вийде", – наголосив Порошенко.

"Церкву ми сприймаємо як духовний фундамент державності України. Без нашої церкви не може бути нашої держави. І в 2020-му році ще декілька церков визнають ПЦУ. І РПЦ, яка цьому перешкоджає, опиниться в ізоляції", – додав Порошенко.

Політик подякував Вселенському патріарху Варфоломею, українським ієрархам і всім небайдужим українцям.

"Наша українська церква відбулася і буде міцніти. І держава наша відбулася і буде міцніти", – переконаний Порошенко.

Предстоятель ПЦУ Митрополит Київський і всієї України Епіфаній подякував Порошенку, відзначивши, що завдяки його зусиллям та вірі рік тому стало можливим об`єднання українського православ`я та отримання Томосу про автокефалію.

"Ви зробили дуже багато. Ваші дипломатичні здібності, ваша віра і надія на Бога також зробили велике чудо. Тому що кожен з нас вніс ту лепту, яка стала загалом визначальною справою в життя на тільки української церкви, а й української держави. Тому ваше імя назавжди вписане в Томос як того, хто працював для того, щоб церква була об‘єднана і отримала Томос", – зазначив Епіфаній.

Єпископ Константинопольської православної церкви, митрополит Галльський Еммануїл у своїй промові також відзначив роль Порошенка у створенні єдиної помісної ПЦУ.

"Тут з нами високоповажний пан Петро Порошенко, котрий як ніхто інший доклав зусиль для створення української церкви. Але зробив він це не для того, щоб зробити церкву для себе самого. Він допоміг задля того, щоб існувала в Україні єдина церква, яка б не боялася служити в інтересах людей без зовнішнього втручання", – наголосив Еммануїл.