Мощный данк юного защитника "Портленда" не спас матч с "Лейкерс": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Дебютант сезона эффектно сыграл под занавес второй четверти выездного поединка против Лос-Анджелес Лейкерс. 19-летний канадец сыграл на подборе после неудачной попытки партнера и вложил мяч в кольцо сверху, сократив отставание "Портленда" до минимума.

Однако во второй половине встречи игра орегонцев полностью расклеилась. Они не смогли поддерживать темп калифорнийцев и потерпели поражение с большим счетом – 109:128. В настоящее время обе команды находятся за пределами плей-офф Западной конференции НБА.

Сам Шарп провел в общем-то неплохой поединок. Он набрал 16 очков и сделал 3 подбора при одной потере. На паркете канадец пробыл около 28 минут.

Кто такой Шейдон Шарп

Уроженец провинции Онтарио, воспитанник Христианской школы города мечты в Глендейле (штат Аризона). Выбран под 7-м номером на драфте НБА этого года.

1 июля подписал контракт новичка с "Портлендом". В Летней лиге дебютировал неделю спустя, но получил травму плеча и пропустил остальную часть предсезонной подготовки. В матче ассоциации впервые появился на паркете 4 октября.

Самый результативный поединок провел 18 ноября против "Бруклина", когда набрал 20 пунктов. В 2019 году Шарп завоевал "серебро" на FIBA ​​Americas U-16 в составе сборной Канады.