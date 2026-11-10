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Сравнивать Украину с Молдовой на пути в ЕС нет смысла, - посол ЕС Матернова

10:59 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Чупровская aimg Милан Лелич
Фото: посол ЕС в Украине Катарина Матернова (Getty Images)

Сравнивать Украину с Молдовой на пути в ЕС не имеет смысла. Условия вступления в обеих странах одинаковы, а вот обстоятельства - нет.

Об этом в колонке для РБК-Украина написала посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

"Да, Молдова заслуживает признания за свои реформы. Она продвинулась дальше в выполнении промежуточных требований по верховенству права", - отметила посол.

В то же время, она напомнила, что к обеим странам применяют одинаковые условия членства. Но обстоятельства, в которых они проводятся реформы, кардинально отличаются.

"Украина проводит реформы, защищая свой народ и территорию от полномасштабного вторжения России. Тем самым она также помогает оградить мир в Европе", - подчеркнула Матернова.

"Очередной раунд сравнений с Молдовой мало чем поможет пройти важным законопроектам через Верховную Раду", - считает дипломат.

По ее словам, полезен другой вопрос: какие именно законы Украине нужно принять и быстро претворить в жизнь. Именно это, по словам посла, поможет стране начать закрывать переговорные главы.

Как уже писали, Еврокомиссия заявила об отставании Украины от Молдовы на пути к членству в ЕС.

Причиной назвали недостаточный прогресс в борьбе с коррупцией. Кишинев может завершить переговоры к началу 2028 года, Киеву нужен еще один год.

Также Молдова полностью отказалась от российского газа.

Об этом заявила президент страны Майя Санду после открытия новой линии электропередачи, соединившей Молдову с Румынией и европейской энергосистемой.

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