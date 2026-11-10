Сравнивать Украину с Молдовой на пути в ЕС нет смысла, - посол ЕС Матернова

"Да, Молдова заслуживает признания за свои реформы. Она продвинулась дальше в выполнении промежуточных требований по верховенству права", - отметила посол.

В то же время, она напомнила, что к обеим странам применяют одинаковые условия членства. Но обстоятельства, в которых они проводятся реформы, кардинально отличаются.

"Украина проводит реформы, защищая свой народ и территорию от полномасштабного вторжения России. Тем самым она также помогает оградить мир в Европе", - подчеркнула Матернова.

"Очередной раунд сравнений с Молдовой мало чем поможет пройти важным законопроектам через Верховную Раду", - считает дипломат.

По ее словам, полезен другой вопрос: какие именно законы Украине нужно принять и быстро претворить в жизнь. Именно это, по словам посла, поможет стране начать закрывать переговорные главы.

Как уже писали, Еврокомиссия заявила об отставании Украины от Молдовы на пути к членству в ЕС.

Причиной назвали недостаточный прогресс в борьбе с коррупцией. Кишинев может завершить переговоры к началу 2028 года, Киеву нужен еще один год.