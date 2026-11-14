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Порывы ветра и похолодания: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 14.11.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 14 ноября (коллаж РБК-Украина)

В Украине сегодня, 14 ноября, температура снизится до +12°С. Осадки ожидаются только на крайнем юге и юго-востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. Днем без осадков, лишь на крайнем юге и юго-востоке страны небольшие дожди.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме запада, ночью местами порывы 15-18 м/с.

Температура днем в западных и северных областях 0-6° тепла, на остальной территории 3-8° тепла, на востоке и юго-востоке страны 7-12°.

Фото: какой будет погода в Украине 14 ноября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, днем без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, по области ночью местами порывы 15-18 м/с.

Температура днем 1-6 градусов тепла, в Киеве 4-6 градусов.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что в Украине потеплеет, но только на день - к какой погоде готовиться в ближайшие дни и на следующей неделе.

Кроме того, мы объясняли, какой может быть погода в ноябре в целом.

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