Поражения на фронте окончательно перенесут войну во внутреннее пространство РФ, - Подоляк

"Россия идет тем путем, по которому должна идти исторически. Для этого надо ускорить только процессы по линии фронта. Два-три поражения России на фронте окончательно перенесут войну во внутреннее пространство Российской Федерации и там начнутся перехваты власти на разных уровнях", - сказал Подоляк.

По его словам, процессы распада политической системы в России уже начались и они очевидны.

"Но на сегодня нет консенсуса российских элит - как они хотят лично сохранить свое физическое существование, что для этого надо сделать и кто может быть компромиссными фигурами для перехвата власти у достаточно слабого Путина", - отметил советник руководителя ОП.

Подоляк также отметил, что это объективный процесс, который будет идти параллельно с увеличением давления Украины по линии фронта. Как следствие, внутренние процессы "эрозии" будут ускоряться.

Советник руководителя ОП назвал три действия, благодаря которым могут ускориться эти процессы, - это активные и эффективные действия Вооруженных сил Украины, конкретные политические заявления и действия партнеров и существенное ограничение любого общения и участия России в международных институтах.

Неудачный бунт ППК "Вагнера"

Напомним, что 24 июня лидер наемников Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что они ударили по тыловым лагерям "вагнеровцев" и объявил о "марше справедливости". Он зашел в Ростов и отправился штурмовать Москву, однако, не дойдя 200 км до столицы, остановился.

Пригожин провел переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, после чего отказался от своих планов. А белорусский диктатор пообещал разместить "вагнеровцев" у себя. По состоянию на 1 июля перемещение наемников в Беларусь не фиксировали.

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