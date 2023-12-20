Поражение РФ достижимо. Минобороны Эстонии представило стратегию победы Украины

"В 1989 году падение Берлинской стены проложило путь к "целой, свободной и мирной" Европе - видение, изложенное президентом Джорджем Бушем-старшим несколькими месяцами ранее. Перспектива, которой были лишены предыдущие поколения, впоследствии превратилась в историю величайшего успеха для сотен миллионов европейцев. Сегодня именно это стремление поставлено на карту в Украине", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что впасть в состояние отчаяния по своей сути легко, поскольку Россия продолжает вести жестокую войну уже второй год, ее стремление причинять и поддерживать разрушения кажется бесконечным, а ее военные ресурсы столь же безграничны.

Поражение России достижимо

В оборонном ведомстве Эстонии отмечают, что победа Украины и поражение России в этой войне достижимы.

Там указывают, что эту войну можно выиграть в течение следующих трех лет или меньше, корректируя и увеличивая объемы военной продукции Евроатлантического сообщества и помощь Украине, а также навязывая перспективу невыносимого уровня истощения России.

"Обновленная стратегия обеспечения Вооруженных сил Украины необходимой подготовкой и военной техникой создаст условия для разгрома империалистической теории победы России. Благодаря замечательному боевому духу Украины и беспрецедентному военно-технологическому превосходству и ресурсам трансатлантического сообщества, победа Украины будет стоить гораздо меньшей цены по сравнению с альтернативными последствиями", - пишет Минобороны Эстонии.

Инвестиции в оборонную сферу укрепят авторитет НАТО

В Эстонии заявили, что ускоренные и масштабные инвестиции в оборонное промышленное производство, имеющее решающее значение для Украины, фундаментально будут способствовать укреплению авторитета НАТО, способности и готовности обеспечивать сдерживание и защиту евроатлантического региона и за его пределами.

Эта военная стратегия уступит место обновленному и прочному видению мира и силы в сочетании с возрожденной Украиной, которая является независимой, суверенной, свободной во всей своей полноте и процветает как новый член Европейского Союза и НАТО.

"Прекращение войны России в Украине победой Украины и поражением РФ является единственным возможным первым шагом на пути к этой цели", - добавили в конце.

Что раньше говорили о победе Украины

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо три основных победы, которые будут стимулировать ее для борьбы с РФ.

Также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сказал, что главной задачей украинцев остается победа и выход на границы 1991 года, даже если это продлится дольше, чем хотелось бы.

Вчера президент Зеленский заявил, что Украина должна продолжать бороться, потому что чем больше Россия отступит - тем она будет слабее.