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Ранены более 150 оккупантов. В Генштабе рассказали об успехах ВСУ в Запорожской области

Иллюстративное фото: в Генштабе рассказали об успехах ВСУ в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Запорожской области в предыдущие дни было уничтожено много техники россиян. При этом ранения получили вражеские солдаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

По данным украинского военного командования, в Запорожской области были уничтожены: один ракетный зенитный ракетный комплекс С-300, восемь единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов россиян.

"Ранены более 150 военнослужащих. Количество ликвидируемых уточняется", - отмечают в Генштабе.

Напомним, несколько недель назад в Генштабе докладывали, что в Запорожской области до 150 российских военных получили ранения после удара ВСУ.

Также мы писали, что в начале декабря украинские военные нанесли меткие удары по местам дислокации россиян в Запорожской области. Враг понес существенные потери в личном составе.

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