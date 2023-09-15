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"Раненых уже никто не считает": оккупант о больших потерях в подразделении (перехват)

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский военный пожаловался своему знакомому на значительные потери во время боев с украинской армией. Он сказал, что раненых уже никто не считает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Эти "птички" задолбали уже, вчера летали прямо над головой. Был бы дробовик, уже бы перебил бы этих "птичек". Я ловил здесь две, но одна из них была типа разведчиков. За другую обещали награду, но ничего не дали", - рассказал оккупант.

Далее россиянин пожаловался, что в его подразделение прибыло 46 человек в качестве пополнения, 20 из них уже "200-е". А сколько раненых - уже никто и не считает. 

"Нас осталась маленькая кучка, у меня из отделения - 4 человека сейчас здесь. Мы, 4 человека, 780 метров лесополосы держим на линии боевого соприкосновения", - рассказал россиянин.

Он также сказал, что украинские бойцы регулярно атакуют их позиции. А руководство подразделения оккупантов регулярно распивает спиртные напитки, при этом своих подчиненных за подобное бьют до перелома ребер и сотрясения мозга.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Ранее сообщалось, что военнослужащий РФ жалуется на то, что была ликвидирована вся рота из его бригады. Он также рассказал о контрнаступлении ВСУ.

Другой оккупант пожаловался на отсутствие боеприпасов на фронте. Он также ожидал отпуска для того, чтобы не вернуться воевать.

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