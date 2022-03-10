Пора приймати історичні рішення: Кулеба звернувся до лідерів ЄС

"Дійсно, ми зараз в дуже складній ситуації. Це явно некласичний процес вступу в ЄС, який триває роками та зосереджується на технічних і економічних нюансах", - пише Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що членство України в ЄС багато в чому допоможе країні здобути перемогу.

"Але рішення зараз зробити Україну членом ЄС може стати визначальною перемогою для Європи та всіх її країн, всіх її лідерів. Прийнявши таке рішення, європейці будуть пишатися ним - пишатися тим, що стали на правильну сторону історії та зробили моральний вибір на віки віків.

Пропозиція надати Україні членство в ЄС зараз на порядку денному, і я настійно закликаю колег в європейських столицях дати їй зелене світло. Цей крок призведе до величезного поштовху надії українському народу. У ці темні часи вона нам потрібна як ніколи. Опитування громадської думки демонструють, що такий крок підтримує і більшість громадян ЄС. Лідери ЄС здатні його зробити", - підкреслив міністр.

Він також додав, що членство України в ЄС зміцнило сам союз, оскільки наша країна є потужною і доброю нацією.

"Наше членство значно зміцнило б ЄС. Сьогодні Україна є потужною силою добра, хороброї та розумною нацією, яка внесе великий внесок у політичну, економічну, культурну і соціальну силу ЄС після завершення цієї війни. Для ЄС буде питання престижу і сили мати у своєму складі таку країну, як Україна", - написав Кулеба.

Він закликав лідерів ЄС приймати свої історичні рішення.

"Пора приймати історичні рішення. Ми своє прийняли. Лідери ЄС, нині ваша черга творити історію", - резюмував глава МЗС України.

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