За спробу підриву водоканалу в Рівненській області судитимуть диверсанта

До суду скерований обвинувальний акт стосовно жителя Одеської області за вчинення державної зради та закінчений замах на диверсію. Він намагався підірвати водоканал в Рівненській області.

Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України.

Як зазначається в повідомленні, досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік у травні 2020 року з власної ініціативи намагався встановити контакт зі співробітниками спецслужб Російської Федерації та у подальшому вийшов на зв'язок з особою, яка представилася працівником ФСБ РФ. Після чого, на виконання його завдання, обвинувачений збирав і передавав детальну інформацію про один з військових об'єктів на території Одеської області.

Також він 12 вересня 2020 року за завданням свого куратора, шляхом дистанційного підриву, намагався знищити один з об’єктів критичної інфраструктури "Рівнеоблводоканалу" під час чого і був затриманий.

Оперативний супровід з викриття забезпечувався відділом контррозвідки Управління Служби безпеки України в Рівненській області. Досудове розслідування проводилося слідчим відділом Управління СБУ в області.

У разі доведення вини, обвинуваченому, який раніше вже був судимий за розбійний напад, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Нагадаємо, правоохоронці затримали всіх учасників диверсійної групи, яка підривала та мінувала мости на Донбасі. Також був затриманий ватажок диверсантів Валерій Бергман під позивним "Німець".

Як повідомляло РБК-Україна, українська контррозвідка викрила та затримала колишнього бойовика так званої "ЛНР". Мешканець Луганська переховувався від правосуддя в Дніпрі.