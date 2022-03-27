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Спроби підірвати суверенітет не досягнуть успіху. Єрмак про псевдореферендуми в "ЛДНР"

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Київ, Неділя 27 березня 2022 18:31
Спроби підірвати суверенітет не досягнуть успіху. Єрмак про псевдореферендуми в "ЛДНР" Фото: Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на спроби організувати на окупованих територіях Донецької та Луганської областей "референдуми" про приєднання до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Єрмака.

"Будь-які фейкові референдуми в ОРДЛО про приєднання до РФ не будуть визнані Україною та світом. А спроби росіян таким чином підняти ставки, підірвати український суверенітет все одно не досягнуть успіху", – написав він.

Єрмак також додав, що територіальна цілісність і збереження суверенітету є принциповим питанням для України. Натомість Міністерство закордонних справ висловило сумнів, що "псевдореферендуми" матимуть визнання у світі.

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник анонсував "референдум" про приєднання окупованої частини Луганщини до Росії. Проте, в Держдумі таку ініціативу назвав невчасною глава комітету в справах СНД Леонід Калашніков.

До слова, Україна домовилася з Росією про новий раунд перемовин у Туреччині.

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