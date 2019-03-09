Спроби РФ зірвати вибори в Україні створюють проблеми для лібералів, - експерт

Експерт наголосив, що Росія збільшила свої зусилля для впливу на вибори президента України

Усилия Кремля сорвать выборы президента Украины создают проблемы для либералов страны. Об этом в своей колонке для Politico написал эксперт Адриан Каратницкий.

Он отметил, что президент Петр Порошенко не был идеалом лица будущего Украины, но теперь, по мнению эксперта, он является последней надеждой.

"С приближением даты президентских выборов 31 марта, Россия увеличила свои усилия, чтобы повлиять на предвыборную гонку. Недавний отчет разведывательных служб США показал, что Кремль стремится применить "целый ряд инструментов", чтобы "воспользоваться хрупким состоянием экономики Киева, широкой коррупцией, кибер-уязвимостью и общественным недовольством", - пишет он.

По мнению эксперта, целью этого является победить Порошенко и привести к власти менее антироссийское правительство.

"Как следствие, иностранные дипломаты и западные столицы подходят к ироничному осознанию: Порошенко - лидер, чей медленный темп реформ иногда разочаровывает их надежды на быстрые изменения, теперь является их лучшим - и единственным - шансом удержать Украину, чтобы та снова не оказалась в орбите влияния России", - отметил он.

Каратницкий также считает, что не стоит недооценивать глубокое стремление Путина восстановить влияние на Украину.

"Победа одного из двух других лидирующих кандидатов - политически неопытного комика Владимира Зеленского и левого политического ветерана Юлии Тимошенко, чья политика может разорвать отношения Украины с Международным валютным фондом - вероятно, дестабилизирует страну и создаст Путину условия для большего влияния", - написал эксперт.

Он отметил, что столкнувшись с свидетельством российского вмешательства, Порошенко начинает выглядеть стратегически безопасной альтернативой для многих западных наблюдателей.

"Конечно, его президентство имеет смешанные оценки. Несмотря на некоторый экономический рост, для большинства украинцев, чья средняя заработная плата в декабре составила 390 долларов, ситуация не улучшается. И хотя он контролирует подавление коррупции, критики обвиняют его в медленном темпе реформ, в частности, когда речь идет об уголовном правосудии", - считает эксперт.