Спроби РФ зірвати вибори в Україні створюють проблеми для лібералів, - експерт

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Експерт наголосив, що Росія збільшила свої зусилля для впливу на вибори президента України

Зусилля Кремля зірвати вибори президента України створюють проблеми для лібералів країни. Про це у своїй колонці для Politico написав експерт Адріан Каратницький.

Він зазначив, що президент Петро Порошенко не був ідеалом обличчя майбутнього України, але тепер, на думку експерта, він є останньою надією.

"З наближенням дати президентських виборів 31 березня, Росія збільшила свої зусилля, щоб вплинути на передвиборчу гонку. Нещодавній звіт розвідувальних служб США показав, що Кремль прагне застосувати "цілий ряд інструментів", щоб "скористатися крихким станом економіки Києва, широкою корупцією, кібер-вразливістю та суспільним невдоволенням", - пише він.

На думку експерта, метою цього є перемогти Порошенка і привести до влади менш антиросійський уряд.

"Як наслідок, іноземні дипломати і західні столиці підходять до іронічного усвідомлення: Порошенко - лідер, чий повільний темп реформ іноді розчаровує їхні сподівання на швидкі зміни, тепер є їхнім найкращим - і єдиним - шансом утримати Україну, щоб та знову не опинилася в орбіті впливу Росії", - зазначив він.

Каратницький також вважає, що не варто недооцінювати глибоке прагнення Путіна відновити вплив на Україну.

"Перемога одного з двох інших лідируючих кандидатів - політично недосвідченого коміка Володимира Зеленського та лівого політичного ветерана Юлії Тимошенко, чия політика може розірвати відносини України з Міжнародним валютним фондом - ймовірно, дестабілізує країну і створить Путіну умови для більшого впливу", - написав експерт.

Він зазначив, що зіткнувшись з свідченням російського втручання, Порошенко починає виглядати стратегічно безпечною альтернативою для багатьох західних спостерігачів.

"Звичайно, його президентство має змішані оцінки. Незважаючи на деяке економічне зростання, для більшості українців, чия середня заробітна плата в грудні становила 390 доларів, ситуація не покращується. І хоча він контролює придушення корупції, критики звинувачують його у повільному темпі реформ, зокрема, коли йдеться про кримінальне правосуддя", - вважає експерт.