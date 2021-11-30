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Спроби РФ підірвати стабільність країн-партнерів стануть стратегічною помилкою, - МЗС Британії

Автор: Марія Кучерявець

У вівторок, 30 листопада в Міністерстві закордонних справ Великобританії заявили, що вторгнення РФ в Україну та підрив стабільності її країн-партнерів буде стратегічною помилкою. Та зазначили, що Лондон захищатиме і підтримуватиме стабільність Західних Балкан та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Британії Ліз Трасс, яку цитує Reuters.

За її словами, будь-які закиди про те, що "НАТО провокує Росію", є хибними та навмисно поширюються перед зустріччю міністрів закордонних справ альянсу.

"Ми стоятимемо разом із нашими побратимами-демократіями проти зловмисної діяльності Росії. Ми підтримуватимемо Україну та стабільність на Західних Балканах. Будь-яке припущення про те, що НАТО провокує РФ, є хибним. А будь-які дії Росії щодо підриву свободи та демократії, якими користуються наші партнери, будуть стратегічною помилкою", - зазначила глава МЗС Британії.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пригрозив Росії політичними та економічними наслідками у разі агресії проти України.

Додамо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав найгірший сценарій вторгнення Росії.

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