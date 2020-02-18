Наступ бойовиків на Донбасі: бій триває, втрати ВСУ уточнюються

У штабі операції Об'єднаних сил підтвердили наявність втрат серед українських військових в результаті спроби прориву лінії розмежування бойовиками на Донбасі. Про це РБК-Україна повідомили в штабі ООС.

При цьому точна кількість втрат серед військових Збройних сил України уточнюється.

"Зараз триває бій. У нас є попередня інформація про втрати, але ми поки не можемо назвати кількість, уточнюємо це", - повідомили в прес-центрі ООС.

Нагадаємо, вранці 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Як повідомляли в штабі ООС, під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і зробили спробу просування через лінію розмежування.

Раніше РБК-Україна писало, що за минулу добу, 17 лютого, бойовики на Донбасі 8 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових не зафіксовано.