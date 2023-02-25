Язык и церковь: как изменилось отношение украинцев ко всему русскому

Социологи фиксируют рост неприятия всего российского За год войны украинцы стали меньше использовать русский язык и посещать церковь Московского патриархата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос компании Info Sapiens .

Доля украиноязычных выросла с 46% в феврале 2022 года до 62% в январе 2023 года, а доля русскоязычных снизилась с 26% до 13% (остальные - билингвы).

Доля сторонников УПЦ Московского патриархата сократилась с 15% в феврале 2022 года до 4% в январе 2023 года.

В 2021 году 72% украинцев относились к России отрицательно, а в 2022 таковых 95%. Доля сторонников России украинцев уменьшилась с 20% в 2021 до 1% в 2022 году.

Опрос проведен компанией Info Sapiens 17-19 февраля среди 1011 респондентов. Телефонный опрос не учитывает мнение украинцев, выехавших за границу и мнение жителей оккупированных в 2022 году территорий без украинской мобильной связи. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.