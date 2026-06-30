На популярных АЗС резко переписали ценники: где подорожало горючее 30 июня

В Украине обновили стоимость горючего на крупнейших автозаправочных станциях. Во вторник, 30 июня, крупные сети удерживают ценники на прежнем уровне, но на заправках "Укрнафты" зафиксировано резкое изменение стоимости отдельных марок бензина и дизеля.
РБК-Украина в материале рассказывает, сколько стоит заправить автомобиль сегодня и где изменились ценники.
Главное:
Частные OKKO, WOG и SOCAR - оставили розничные цены без изменений. В то же время государственная "Укрнафта" изменила ценники из-за завершения действия специальных акционных предложений.
Именно этим объясняется заметное колебание стоимости горючего на станциях компании 30 июня, в то время как другие крупные игроки рынка оставили свои прайсы неизменными.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 30 июня (инфографика РБК-Украина)
Главные изменения затронули популярные позиции бензина и дизеля:
Бензин марки А-95 (из линейки Energy) по завершении акции прибавил в цене сразу 3 гривны. Его стоимость вернулась к стандартной отметке 76,90 грн/л вместо 73,90 грн.
Брендовое дизельное топливо (ДП Energy) также потеряло акционную скидку и подорожало на 1,50 грн - до 76,90 грн/л.
В то же время на обычный дизель сеть скорректировала цену в сторону уменьшения, сбросив 50 копеек, поэтому литр стандартного ДТ обойдется водителям в 74,90 грн.
Остальные позиции, в частности бензин А-92 (68,90 грн) и автомобильный газ (39,40 грн), на АЗС "Укрнафта" остаются без изменений, сохраняя статус одного из самых доступных предложений на рынке.
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