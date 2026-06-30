RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

На популярных АЗС резко переписали ценники: где подорожало горючее 30 июня

08:04 30.06.2026 Вт
3 мин
Какое топливо мгновенно прибавило в цене до 3 гривен на литре?
aimg Мария Кучерявец
Фото: на некоторых АЗС в Украине обновились ценники 30 июня (инфографика РБК-Украина)

В Украине обновили стоимость горючего на крупнейших автозаправочных станциях. Во вторник, 30 июня, крупные сети удерживают ценники на прежнем уровне, но на заправках "Укрнафты" зафиксировано резкое изменение стоимости отдельных марок бензина и дизеля.

РБК-Украина в материале рассказывает, сколько стоит заправить автомобиль сегодня и где изменились ценники.

Главное:

  • Бензин: На частных АЗС цены без изменений, а вот на "Укрнафте" из-за завершения акции фирменный А-95 (Energy) резко подорожал на 3 гривны (до 76,90 грн/л).
  • Дизель: Ценовые тренды разделились - на "Укрнафте" брендовое ДП (Energy) прибавило в цене 1,50 грн, тогда как обычный дизель наоборот подешевел на 50 копеек (до 74,90 грн/л).
  • Газ: Автогаз демонстрирует абсолютную стабильность на всех АЗС - ценники зафиксировались на уровне 41,90 грн в частных сетях и 39,40 грн на "Укрнафте".

Что изменилось на АЗС в сутки

Частные OKKO, WOG и SOCAR - оставили розничные цены без изменений. В то же время государственная "Укрнафта" изменила ценники из-за завершения действия специальных акционных предложений.

Именно этим объясняется заметное колебание стоимости горючего на станциях компании 30 июня, в то время как другие крупные игроки рынка оставили свои прайсы неизменными.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 30 июня (инфографика РБК-Украина)

Главные изменения затронули популярные позиции бензина и дизеля:

Бензин марки А-95 (из линейки Energy) по завершении акции прибавил в цене сразу 3 гривны. Его стоимость вернулась к стандартной отметке 76,90 грн/л вместо 73,90 грн.

Брендовое дизельное топливо (ДП Energy) также потеряло акционную скидку и подорожало на 1,50 грн - до 76,90 грн/л.

В то же время на обычный дизель сеть скорректировала цену в сторону уменьшения, сбросив 50 копеек, поэтому литр стандартного ДТ обойдется водителям в 74,90 грн.

Остальные позиции, в частности бензин А-92 (68,90 грн) и автомобильный газ (39,40 грн), на АЗС "Укрнафта" остаются без изменений, сохраняя статус одного из самых доступных предложений на рынке.

Читайте также: Цены на продукты после выходных. Что изменилось в супермаркетах?

Детализация цен на АЗС 30 июня, вторник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Pulls: 82,90 грн
  • ДТ Евро: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Mustang: 82,90 грн
  • ДТ Евро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 83,90 грн
  • ДТ NANO: 80,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 68,90 грн
  • ДТ (Energy): 76,90 грн
  • ДТ: 74,90 грн
  • Газ: 39,40 грн
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
АЗСОККОУкрнафтаWOG БензинЦены на бензинЦена на газГазДизтопливоЦеныЦены в Украине