ua ru
Пн, 27 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лукашенко "интуитивно почувствовал" шанс окончить войну РФ против Украины

Новина українською →
Беларуссия, Понедельник 27 февраля 2023 22:10
Лукашенко "интуитивно почувствовал" шанс окончить войну РФ против Украины Фото: самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко "почувствовал", что сейчас наступил "уникальный шанс" положить конец войне в Украине, и главное его не упустить, потому что другого может и не быть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " БелТА ".

При этом он подчеркнул, что "необходимо поторопиться", пока не стало "слишком поздно".

По словам Лукашенко, он уверен в том, что наступил подходящий момент: "Я это вижу и интуитивно чувствую. Другой такой ситуации может не быть".

"Нужно воспользоваться этим моментом, пока Россия не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы. Уникальный момент", – призвал он.

Лукашенко подчеркнул, что рано или поздно все равно любой конфликт в мире завершается, вопрос о том, сколько людей погибнет и ради чего.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вдохнул новую жизнь в информационную операцию Кремля, ошибочно заявив, что открытие приднестровского фронта отвечает интересам Запада.

Глава белорусского режима Александр Лукашенко провел узкое совещание с силовиками, где потребовал "жесточайшей дисциплины особенно на границе". Как отмечают местные СМИ, на собрании у Лукашенко " был очень озабочен вид".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Война России против Украины
NEWS
Ситуация сложная: Маляр рассказала об обстановке на Донбассе и потерях врага
Ситуация сложная: Маляр рассказала об обстановке на Донбассе и потерях врага
DAILY
Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"