ua ru
Пн, 03 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Попросил поддержки и анонсировал "победы на фронте". Пригожин записал новое обращение

Новина українською →
Понедельник 03 июля 2023 18:10
Попросил поддержки и анонсировал "победы на фронте". Пригожин записал новое обращение Фото: Евгений Пригожин (росСМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Главарь ЧВК "Вагнера" впервые за долгое время записал аудиообращение, в котором попросил у людей поддержки, а также анонсировал новые "победы на фронте".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пригожина, которое опубликовал близкий к нему Telegram-канал Grey Zone.

"Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Спасибо вам за это", - сказал главарь наемников.

Он попытался объяснить, что его "Марш справедливости" (попытка переворота в РФ - ред.) был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию общества. По его словам, многое из этого им удалось.

"В ближайшее время, я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте. Спасибо, ребята", - добавил Пригожин.

Что этому предшествовало

Ранее главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в ударах по тыловым базам своих наемников. Он отмечал, что приказ атаковать отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

После этого он начал попытку штурма Москвы с требованиями сменить военное руководство и главу Минобороны. Его мятеж быстро провалился, завершающим событием стал разговор Пригожина с Лукашенко. Подробно о том, почему попытка госпереворота так быстро затихла, в комментарии РБК-Украина объясняли эксперты.

"Вагнер" в Беларуси

В столицу Пригожин так и не дошел, ведь самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вышел с ним на переговоры и уговорил остановиться. Кремль заявил, что прекратит преследование Пригожина, а сам он и некоторые "вагнеровцы" "уйдут в Беларусь".

После появлялась информация о посещении Пригожиным Беларуси, также там строятся лагеря, где могут разместиться "тысячи вагнеровцев".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ЧВК Вагнера Евгений Пригожин Война в Украине
NEWS
Война не закончится, пока Крым находится под оккупацией, - Зеленский
Война не закончится, пока Крым находится под оккупацией, - Зеленский
DAILY
Наступление забуксовало? Что реально происходит на фронте и чего ждать осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наступление забуксовало? Что реально происходит на фронте и чего ждать осенью