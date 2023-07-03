Попросил поддержки и анонсировал "победы на фронте". Пригожин записал новое обращение

Главарь ЧВК "Вагнера" впервые за долгое время записал аудиообращение, в котором попросил у людей поддержки, а также анонсировал новые "победы на фронте".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пригожина, которое опубликовал близкий к нему Telegram-канал Grey Zone .

"Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Спасибо вам за это", - сказал главарь наемников.

Он попытался объяснить, что его "Марш справедливости" (попытка переворота в РФ - ред.) был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию общества. По его словам, многое из этого им удалось.

"В ближайшее время, я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте. Спасибо, ребята", - добавил Пригожин.

Что этому предшествовало

Ранее главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в ударах по тыловым базам своих наемников. Он отмечал, что приказ атаковать отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

После этого он начал попытку штурма Москвы с требованиями сменить военное руководство и главу Минобороны. Его мятеж быстро провалился, завершающим событием стал разговор Пригожина с Лукашенко. Подробно о том, почему попытка госпереворота так быстро затихла, в комментарии РБК-Украина объясняли эксперты.

"Вагнер" в Беларуси

В столицу Пригожин так и не дошел, ведь самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вышел с ним на переговоры и уговорил остановиться. Кремль заявил, что прекратит преследование Пригожина, а сам он и некоторые "вагнеровцы" "уйдут в Беларусь".

После появлялась информация о посещении Пригожиным Беларуси, также там строятся лагеря, где могут разместиться "тысячи вагнеровцев".