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Ситуация на фронте сегодня 27 апреля

Фото: Оккупанты, несмотря на большие потери, наступают на трех направлениях (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская федерация, несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по оккупации Украины. Наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.

Основные усилия россияне сосредотачивают на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки были отбиты 54 атаки противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.
  • На Северском и Слобожанском направлениях противник обстрелял населенные пункты Заречье, Блешня, Карповичи, Медведевка, Янжуловка, Галагановка, Леоновка, Буда-Воробьевская, Гремяч Черниговской области; Зноб-Трубчевска, Чернацкое, Середина-Буда, Бачевск, Сидоровка, Кореньок, Ходыно, Шпиль и Николаевка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Глубокое, Олейниково и Зеленое в Харьковской области.
  • На Купянском направлении враг продолжает мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское - Луганской.
  • На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийские обстрелы получили Терны, Торское, Диброва, Белогоровка, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.
  • В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Дилиевка, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районах Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении, за прошедшие сутки, нашими защитниками были отбиты атаки противника в районе населенного пункта Марьинка. Вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке, Марьинке, Парасковеевке и Новомихайловке Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Шахтерское, Пречистовка и Угледар Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник в обороне. В то же время, совершил обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Берислав, Казацкое, Токаревка, Антоновка, Белозерка, Берегово Херсонской области и Херсон.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Напомним, российские войска, ночью 27 апреля, нанесли ракетный удар по многоэтажке в Николаеве. Есть погибшие и раненые.

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