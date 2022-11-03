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Несмотря на заявления Кремля. Мобилизация в РФ переведена в скрытый режим: что это значит

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Четверг 03 ноября 2022 11:48
Несмотря на заявления Кремля. Мобилизация в РФ переведена в скрытый режим: что это значит Фото: мобилизация в РФ переведена в скрытый режим (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Мобилизация в России переведена в скрытый режим, несмотря на заявление Кремля о ее завершении. Оккупанты уже получили указание продолжать поиск и набор добровольцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замначальнака Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.

"Несмотря на заявления Кремля о завершении мобилизации следует отметить, что она переведена в скрытый режим. Публичность и показательность мер свернута. Но наряду с этим войска получили указание продолжать поиск и набор добровольцев, которые изъявят желание заключить контракт на участие в так называемой специальной военной операции", - заявил он.

Кроме того, по данным Генштаба, военное руководство России предпринимает попытки вернуть на поле боя военнослужащих, получивших ранения и освобожденных из рядов ВС РФ.

"С целью пополнения младшего офицерского состава решением министерства обороны РФ ускорена подготовка курсантов выпускных курсов, в частности, дата завершения перенесена с июня 20223 на декабрь текущего года", - отметил он.

Напомним, что "частичную мобилизацию" президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. В ее рамках должны были призвать в армию 300 тысяч человек.

31 октября Путин заявил, что мобилизация завершена. Правда, без официального приказа с его стороны.

Как известно, с начала мобилизации в России погиб по меньшей мере 101 человек из числа призванных. Практически каждый пятый из них умирал, не доезжая до линии фронта.

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