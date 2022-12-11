Несмотря на все запреты. В Италии высадились 500 мигрантов из Северной Африки

Суда принадлежат двум европейским группам помощи потенциальным беженцам, как свидетельствует агентство. Первое из них - судно Geo Berents - зафрахтовано французской гуманитарной организацией "Врачи без границ" и на его борту находилось 248 человек, спасшихся в Средиземном море в последние дни. Второе - Humanity 1, управляемое немецкой гуманитарной группой SOS Humanity - прибыло в порт Бари с 261 человеком на борту.

"Эти люди пережили тяжелое путешествие, преодолели трехметровые волны, но их просьба о помощи в ближайшем порту осталась без внимания. Сейчас они счастливы и испытывают облегчение, довольны, как и мы", - заявил представитель миссии SOS Humanity.

В то же время новое итальянское правительство премьер-министра Джорджии Мэлони настаивает на том, что Италия не планирует отступать от жесткой антимигрантской политики в отношении беженцев, пересекающих Средиземное море на лодках. Однако в эти выходные представители Министерства внутренних дел объявили, что в то же время правительство исполняет свой долг по спасению жизни людей в условиях ухудшения погодных условий на море.

"Спасение жизней будет всегда руководить правительственными решениями, даже в случае провокационных и рискованных действий неправительственных организаций", - говорится в заявлении.

Итальянское правительство обвиняет группы помощи потенциальным беженцам в стимулировании нелегальной миграции и вознаграждении торговцев людьми, которые берут сотни евро за опасное пересечение Средиземного моря, в том числе из Ливии. Группы помощи отрицают, что их спасательные операции поощряют миграцию, и говорят, что они необходимы для спасения жизней, обвиняя министра внутренних дел Маттео Пьянтедози в нарушении международного права и морских конвенций.

Напомним, что правительство Италии пыталось настоять на том, чтобы страны, под флагами которых работают спасательные суда помощи, принимали остальных мигрантов у себя. Однако эта политика привела к дипломатическому противостоянию с Францией в прошлом месяце, в результате чего Париж приостановил свое участие в системе перемещения беженцев.