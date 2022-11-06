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Новое правительство Италии взялось менять миграционную политику: что известно

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Италия, Воскресенье 06 ноября 2022 22:28
Новое правительство Италии взялось менять миграционную политику: что известно Фото: итальянская полиция и миграционная служба отныне будут менее лояльны к мигрантам (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Новое правительство Италии запретило высадку на побережье страны взрослых мужчин-мигрантов, пересекших на лодке Средиземное море. На берег спустились только женщины и несовершеннолетние дети, а также люди с ограниченными физическими возможностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Известно, что 35 мужчин остались на борту судна Humanity 1, которое ходит под немецким флагом. Лодка в течение двух недель запрашивала доступ к итальянскому порту, но так и не получила его.

Благотворительная организация SOS Humanity, перевозившая этих людей, отметила очень подавленное настроение среди мигрантов. Представители организации считают, что подобные действия противоречат международному праву. Кроме того, три других судна, на борту которых находится около 900 человек, также попросили доступ в итальянский порт, но им не разрешили даже пришвартоваться.

"Те, кто не "квалифицируется" как уязвимые, должны будут покинуть итальянские воды, и о них должно заботиться государство, под флагом которого ходит судно", – прокомментировал ситуацию министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози.

Напомним, что Италия остается одним из основных пунктов въезда в Европу. По данным ООН, с начала 2022 года около 85 тысяч мигрантов прибыли в страну на лодках. Однако новоизбранная глава итальянского правительства Джорджи Мэлони уже в первом обращении к парламенту страны отметила необходимость новой политики в отношении мигрантов.

"Необходимо прекратить "незаконный въезд" в страну и "торговлю людьми", - подчеркнула Мэлони, отметив, однако, что не намерена ставить под сомнение право на убежище для бегущих от войн и преследований.

Ситуация с нелегальной миграцией продолжает оставаться серьезной не только в Италии. Так, недавно полиция Греции спасла группу из 92 нелегальных мигрантов, которые были обнаружены обнаженными, а некоторые еще и с травмами недалеко от границы с Турцией.

Недавно полиция графства Кент в Великобритании расследовала нападение на центр мигрантов, осуществленное неизвестным мужчиной. После инцидента он совершил самоубийство.

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