Несмотря на войну, в Украине до сих пор не принято законодательство об ответственности за восстановление жилья, - Шуляк

Украина пятый год ведет полномасштабную войну, но до сих пор не имеет комплексного законодательства о восстановлении. Этим пользуются недобросовестные участники рынка: под видом срочных решений реализуются проекты без четких правил, формируются завышенные сметы, а контроль либо слабый, либо вообще отсутствует.

Как пишет РБК-Украина , это подчеркнули авторы совместного исследования НАПК, Государственной аудиторской службы и Базельского института, презентация которого состоялась в Киеве 24 июля. С этим соглашается и председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, которая приняла участие в мероприятии.

"По состоянию на сегодня, несмотря на войну, у нас до сих пор не принято комплексное законодательство, которое бы определяло, кто за что отвечает в восстановлении. Еще в 2024-м на базе тогдашнего Минвосстановления и большого количества стейкхолдеров был подготовлен соответствующий законопроект об основных принципах восстановления, который выделяет 14 ключевых принципов госполитики в сфере восстановления. Со своей стороны, на базе нашего Комитета мы провели этот документ через масштабные публичные консультации, что позволило наработать точные рекомендации, которые мы направили в Кабмин. Еще тогда проект закона поддержали как международные партнеры, так и Офис Омбудсмена Украины", - рассказала Шуляк.

Впрочем, законодательную инициативу, которая бы стала дорожной картой восстановления страны, Министерство регионального развития до сих пор не подало парламенту на рассмотрение, пояснила она. Но ее авторы не теряют надежды, и на базе Комитета местного самоуправления и регионального развития готовы и в дальнейшем работать с этим законопроектом, при необходимости привлекая гражданское общество, экспертную среду, доноров и партнеров.

Важно осознавать, акцентировала народный депутат, что без четко определенных принципов, обязанностей и процедур невозможно построить эффективную систему управления процессами восстановления. Это создает правовой вакуум, который усложняет координацию действий и открывает пространство для субъективных решений и злоупотреблений. Поэтому запуск системного рамочного закона должен стать одной из первоочередных задач.

Елена Шуляк также обратила внимание на технические и регуляторные пробелы, которые усложняют контроль. Она убеждена: нужно обновить подходы к ценообразованию, пересмотреть строительные нормы, стандарты, техническое регулирование и тому подобное.

Как свидетельствуют результаты исследования, заказчики сегодня получают чрезмерную свободу в выборе источников цен. Отсутствие единой системы мониторинга стоимости стройматериалов позволяет манипулировать данными и "подгонять" смету под нужные обоснования. К тому же, проектную документацию часто готовят некачественно, без надлежащей экспертизы, и это открывает возможности для завышения стоимости и фиктивных услуг.

Еще одна системная проблема, на которую обращают внимание авторы исследования, - использование "экспериментального" подхода к реализации проектов. Решения принимаются в спешке, без законодательной основы, что делает невозможным надлежащую проверку обоснованности, эффективности и законности.

"Я не хочу останавливаться на всех рисках, но есть три вещи, которые могут их минимизировать. Первая - цифровизация. Мы должны быть готовы к тому, чтобы человеческий фактор был максимально устранен из процессов принятия решений", - подчеркнула Шуляк.

Во время презентации исследования парламентарий неоднократно поднимала вопрос тотальной цифровизации как залога уничтожения коррупции, ведь в цифре абсолютно отсутствует человеческий фактор. В этом контексте, отметила Шуляк, важно напомнить о законопроекте №6383 о введении строительного информационного моделирования (ВІМ-технологии), который бы позволил синхронизировать процесс строительства между его участниками, повысить качество контроля работ на всех этапах, а также рационально использовать ресурсы.

"Впрочем, как и вышеупомянутая законодательная инициатива об основных принципах восстановления, законопроект о ВІМ-технологиях неподвижно лежит в Раде еще с 2022-го. Поэтому пользуясь случаем, обращаюсь к НАПК с предложением внести №6383 при обновлении государственной антикоррупционной политики, чтобы ускорить процесс его принятия", - подчеркнула Елена Шуляк.

Другой важный момент, которым нельзя пренебрегать для предотвращения коррупции при восстановлении, - необходимость усиления ответственности за нарушения. По словам Шуляк, соответствующий законопроект №5877 об изменениях в КУ об административных правонарушениях и УК об усилении ответственности в сфере градостроительной деятельности "лежит в ящике" парламента с 2021-го года.

"В нем речь идет не просто о штрафах, которые по зубам коррупционерам или крупным игрокам на рынке, а реальную уголовную ответственность, которая бы наступала после разоблачения нарушений", - пояснила она.

Напоследок парламентарий отметила: чтобы предотвратить коррупцию, необходима демонополизация. Потому что всем известно - где есть любая монополия, там и коррупция. На примере сфер строительства Шуляк напомнила о градостроительных условиях и ограничениях, которые должны быть обычным техническим документом, но давно стали инструментом давления и обогащения и сейчас в топе коррупционных рисков.

"Если бы в стране существовал орган досудебного обжалования выдачи/невыдачи градостроительства - схема бы посыпалась, ведь в этой цепочке появился независимый участник, который мог предотвратить как вымогательство, так и предложение взятки. К слову, таким органом могла бы выступить и Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины", - резюмировала Елена Шуляк.