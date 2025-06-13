Несмотря на отток кадров, устойчивость прифронтовым и деоккупированным громадам дает команда, - Шуляк

Несмотря на существенный отток кадров, ОМС прифронтовых и деоккупированных громад к факторам устойчивости, которые на сегодня помогают им выживать в условиях ежедневных обстрелов, последствий оккупации, потерю инфраструктуры и колоссальное психологическое давление, относят наличие команды управленцев и постоянство практик управления.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк, в котором были озвучены результаты исследования "Общины военного времени: выносливые и способные", которое провел Центр совместных действий.
Как она подчеркнула, именно команду считают главным фактором устойчивости 28% опрошенных прифронтовых и деоккупированных громад. Речь идет о слаженной работе работников органов местного самоуправления, которые остались на местах даже в самые критические моменты. Это касалось не только руководства громад, но и профильных специалистов в сфере образования, медицины, социальной защиты и т.д.
"В то же время, необходимо учитывать, эти общины сталкиваются как с нехваткой специалистов для работы в органах местного самоуправления, так и с наймом работников для работы в коммунальных учреждениях и учреждениях. Так, отток кадров составляет 12% тех вызовов, с которыми сталкиваются такие общины", - добавила Шуляк.
Она пояснила, что из-за войны работы в ОМС в разы увеличилось, но работников существенно уменьшилось, потому что люди выехали. В то же время, сейчас ОМС нуждаются в специалистах со знанием иностранных языков и опытом проектной деятельности, учитывая расширение международного сотрудничества и коммуникации. Так же не хватает тех, кто мог бы работать с ВПЛ и семьями военнослужащих, оказывать качественную психологическую помощь.
Кроме команды, к факторам устойчивости общины относят, в частности:
Например, по ее словам, в тыловой городской громаде Днепропетровской области ЦПАУ работал круглосуточно - днем обслуживал граждан в бумажном формате, ночью вносил данные в электронные реестры.
"В Черниговской области громады самостоятельно искали партнеров для восстановления, привлекали гранты, формировали локальные стратегии", - отметила Шуляк.
По ее словам, одним из ключевых ресурсов устойчивости стала поддержка извне - от международных и украинских благотворительных организаций, муниципалитетов других стран и бизнеса.
Более того, как отметила одна из респонденток - глава громады, пострадавшей от боевых действий, когда она бывает иностранные муниципалитеты интересуются нашим опытом, потому что хотят его перенять опыт.
"Особенно те страны, которые ближе к границе с Россией. Они очень обеспокоены этим вопросом и готовятся. И наши общины, и государство в целом имеют очень ценный опыт антикризисного менеджмента", - резюмировала Шуляк.
Ранее Шуляк отмечала, что общины нуждаются в специалистах по проектной деятельности и работе с ВПЛ.
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