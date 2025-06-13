Несмотря на отток кадров, устойчивость прифронтовым и деоккупированным громадам дает команда, - Шуляк

Как она подчеркнула, именно команду считают главным фактором устойчивости 28% опрошенных прифронтовых и деоккупированных громад. Речь идет о слаженной работе работников органов местного самоуправления, которые остались на местах даже в самые критические моменты. Это касалось не только руководства громад, но и профильных специалистов в сфере образования, медицины, социальной защиты и т.д.

"В то же время, необходимо учитывать, эти общины сталкиваются как с нехваткой специалистов для работы в органах местного самоуправления, так и с наймом работников для работы в коммунальных учреждениях и учреждениях. Так, отток кадров составляет 12% тех вызовов, с которыми сталкиваются такие общины", - добавила Шуляк.

Она пояснила, что из-за войны работы в ОМС в разы увеличилось, но работников существенно уменьшилось, потому что люди выехали. В то же время, сейчас ОМС нуждаются в специалистах со знанием иностранных языков и опытом проектной деятельности, учитывая расширение международного сотрудничества и коммуникации. Так же не хватает тех, кто мог бы работать с ВПЛ и семьями военнослужащих, оказывать качественную психологическую помощь.

Кроме команды, к факторам устойчивости общины относят, в частности:

Стабильность практик управления (18%) - соблюдение устойчивых процедур и финансовой дисциплины позволяло общинам, несмотря на войну, выплачивать зарплаты и поддерживать базовую инфраструктуру. В некоторых случаях - даже инвестировать в развитие;

Инициативность и солидарность жителей (14%) - готовность людей помогать друг другу, запуск волонтерских инициатив, поддержка внутренне перемещенных лиц и военных. Во многих громадах волонтерские штабы и ЦПАУ работали круглосуточно.

Например, по ее словам, в тыловой городской громаде Днепропетровской области ЦПАУ работал круглосуточно - днем обслуживал граждан в бумажном формате, ночью вносил данные в электронные реестры.

"В Черниговской области громады самостоятельно искали партнеров для восстановления, привлекали гранты, формировали локальные стратегии", - отметила Шуляк.

По ее словам, одним из ключевых ресурсов устойчивости стала поддержка извне - от международных и украинских благотворительных организаций, муниципалитетов других стран и бизнеса.

Международные ОО и фонды предоставили наибольший объем помощи - 48%. Речь шла не только о гуманитарных грузах, но и о солнечных панелях, генераторах, модульных котельных, технике для больниц и ЦПАУ, помощи с восстановлением жилья, учреждений образования, медицины, обустройством укрытий. В некоторых случаях международные партнеры участвовали в разработке стратегий развития громад, а также помогали с разминированием;

Украинские ОО и фонды (17% предоставленной помощи) активно сотрудничали с громадами в сфере гуманитарной помощи, реабилитации, поддержки ВПЛ, создания образовательных центров, проведения тренингов для местных управленцев. Они также помогали с модернизацией укрытий и школ, предоставляли гранты на развитие и консультационную поддержку;

Иностранные муниципалитеты (10% предоставленной помощи) заключали партнерства с украинскими общинами, предоставляли коммунальную технику, школьные автобусы, модули для жилья ВПЛ. Также организовывали учебные поездки, обмены, поддерживали социальные проекты. Интерес к сотрудничеству объяснялся стремлением перенять опыт антикризисного управления;

Бизнес (10% предоставленной помощи) - локальные предприятия оставались в громадах и продолжали платить налоги. Это позволяло бюджетам не только сохранять ликвидность, но и содержать даже те заведения, которые формально не соответствовали действующему законодательству. Такая поддержка стала стабилизирующим фактором для громад.

Более того, как отметила одна из респонденток - глава громады, пострадавшей от боевых действий, когда она бывает иностранные муниципалитеты интересуются нашим опытом, потому что хотят его перенять опыт.

"Особенно те страны, которые ближе к границе с Россией. Они очень обеспокоены этим вопросом и готовятся. И наши общины, и государство в целом имеют очень ценный опыт антикризисного менеджмента", - резюмировала Шуляк.