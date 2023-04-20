Несмотря на большие потери, россияне наступают на пяти направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили более 55 атак противника.Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь. За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Шалыгино, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Белополье, Волфине, Екатериновка и Кондратовка Сумской области, а также Стрелечья, Огирцево, Волчанск, Петропавловка, Караическое, Землянки, Устиновка.

направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь. За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Шалыгино, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Белополье, Волфине, Екатериновка и Кондратовка Сумской области, а также Стрелечья, Огирцево, Волчанск, Петропавловка, Караическое, Землянки, Устиновка. На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное и Берестовое Харьковской области.

направлении вражеских обстрелов подверглись Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное и Берестовое Харьковской области. На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах южной окраины населённого пункта Кременна и Серебрянского лесничества. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское, Верхнекаменное и Спорное.

направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах южной окраины населённого пункта Кременна и Серебрянского лесничества. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское, Верхнекаменное и Спорное. В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также, за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе населенного пункта Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Федоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечине, Константиновка, Дружковка, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба и Железное Донецкой области.

направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также, за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе населенного пункта Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Федоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечине, Константиновка, Дружковка, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба и Железное Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Первомайское и Невельское Донецкой области.

направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Первомайское и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Победа. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области.

направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Победа. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области. На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Угледара. Кроме последнего, обстрелял Новоукраинку, Пречистовку и Большую Новоселку Донецкой области.

направлении враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Угледара. Кроме последнего, обстрелял Новоукраинку, Пречистовку и Большую Новоселку Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время в течение суток обстрелял более 35 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Ивановка, Инженерное и Днепровское Херсонской области и Херсон.

В подразделениях российского "добровольческого" формирования "Невский", участвующих в боевых действиях в Донецкой области, российские военнослужащие имеют низкий уровень морально-психологического состояния. Установлено, что основными факторами этого являются большие потери в живой силе во время ведения боевых действий, несвоевременное обеспечение окупантов боеприпасами, неопределенность со сроками пополнения личного состава подразделений, понесших боевые потери. Увеличивается количество желающих покинуть свои подразделения и выбыть из районов ведения боевых действий в РФ.

В населенном пункте Изюмовка на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым около 400 военнослужащих срочной службы российских оккупационных войск, расквартированных на базе отдыха "Долина Скифов", переместят на оборонные позиции в район населенного пункта Владимировка Автономной Республики Крым.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 боеприпаса противника.