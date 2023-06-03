Несмотря на избежание дефолта, агентство Fitch все еще может снизить кредитный рейтинг США
Международное агентство Fitch предупредило США, что все еще может снизить кредитный рейтинг страны. Несмотря на то, что Конгресс все же принял закон о повышении лимита госдолга, что позволило избежать дефолта, который должен был наступить уже 5 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В Fitch заявили, что повторные политические противостояния по лимиту заимствований федерального правительства снижают доверие к ним в фискальных и долговых вопросах.
Несмотря на то, что решение о повышении лимита госдолга решено, агентство выразило глубокую обеспокоенность из-за политической поляризации в Вашингтоне.
"Мы считаем, что неоднократные политические противостояния вокруг лимита долга и решение проблемы в последние минуты до даты X (когда наличная позиция Министерства финансов исчерпана) снижает доверие к государственному управлению по вопросам финансовой и долговой политики", - отметили в Fitch
Угроза дефолта в США
Сенат, 2 июня, принял закон о приостановлении ограничения долга США и ограничении государственных расходов до выборов 2024 года, что позволило избежать первого в истории Америки дефолта.
По данным Министерства финансов, оно могло произойти уже 5 июня, ведь правительство не смогло бы финансировать выполнение обязательств.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.