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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Несмотря на ссору с Зеленским. США не откажутся от попыток прекратить войну, - Bloomberg

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Администрация президента США Дональда Трампа не откажется от попыток закончить войну в Украине. Но после ссоры между лидерами в Белом доме, вероятно, прямых контактов с Владимиром Зеленским будут избегать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает издание, советник администрации Трампа сказал, что слишком много было вложено в попытки достичь соглашения о прекращении войны, чтобы сейчас от него отказаться. По словам собеседника, вместо этого США, вероятно, резко усилят давление на Украину и будут избегать прямых контактов с Зеленским.

Аналитики предполагают, что спор президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа "может привести к последствиям". Вероятно, это может быть аудит американской помощи, предоставленной Украине, или подобные действия, хотя это не обязательно исключает любые переговоры.

Впрочем, в команде Трампа также есть и более радикальные взгляды. Еще один собеседник Bloomberg, близкий к администрации Трампа, заявил, что якобы президентство Джо Байдена "избаловало ожидания" Зеленского, что американский народ будет продолжать финансировать войну.

Издание добавляет, что Европа коллективно будет пытаться "собрать обломки" после спора в Овальном кабинете. Один европейский чиновник сказал Bloomberg, что "Трамп решил продать Украину". Несколько других европейских чиновников назвали провал в Овальном кабинете засадой.

 

Конфликт Зеленского и Трампа

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон. В Белом доме он встретился с президентом Дональдом Трампом.

Во время общения между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла словесная перепалка относительно войны и якобы "неблагодарности" Украины.

После ссоры Трамп собрался с советниками в Овальном кабинете. Позже Владимир Зеленский досрочно уехал из Белого дома. Также не было подписано соглашение между Украиной и США по полезным ископаемым.

После ссоры президентов западные СМИ начали сообщать, что США якобы могут прекратить помощь Украине. По данным NYT, у Трампа якобы рассматривают возможность прекращения основной и непрямой поддержки.

Подробнее о встрече Зеленского и Трампа - в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМирные переговоры