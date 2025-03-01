Несмотря на ссору с Зеленским. США не откажутся от попыток прекратить войну, - Bloomberg

Как отмечает издание, советник администрации Трампа сказал, что слишком много было вложено в попытки достичь соглашения о прекращении войны, чтобы сейчас от него отказаться. По словам собеседника, вместо этого США, вероятно, резко усилят давление на Украину и будут избегать прямых контактов с Зеленским.

Аналитики предполагают, что спор президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа "может привести к последствиям". Вероятно, это может быть аудит американской помощи, предоставленной Украине, или подобные действия, хотя это не обязательно исключает любые переговоры.

Впрочем, в команде Трампа также есть и более радикальные взгляды. Еще один собеседник Bloomberg, близкий к администрации Трампа, заявил, что якобы президентство Джо Байдена "избаловало ожидания" Зеленского, что американский народ будет продолжать финансировать войну.

Издание добавляет, что Европа коллективно будет пытаться "собрать обломки" после спора в Овальном кабинете. Один европейский чиновник сказал Bloomberg, что "Трамп решил продать Украину". Несколько других европейских чиновников назвали провал в Овальном кабинете засадой.