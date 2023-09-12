Несмотря на санкции. СМИ установили, как РФ закупает запчасти для самолетов Boeing и Airbus

У кого Россия закупает детали для самолетов

"У российских авиакомпаний, которым нужны запчасти, есть множество способов обойти санкции. Самый простой - купить их в "дружественной" стране (то есть не на Западе)", - пишет издание.

Отмечается, что чаще всего РФ покупает запчасти у компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и Турции.

Лидером оказалась дубайская компания Ats Heavy Equipment & Machinery. За год с небольшим она сделала более 700 поставок в Россию.

В основном запчасти для Boeing и Airbus достались группе "Аэрофлот", в которую, кроме собственно "Аэрофлота", входят компании "Россия" и "Победа".

Владельцами иностранных компаний являются россияне

Издание сообщает, что бенефициарами компании Griffon (ОАЭ), которая часто поставляет в РФ запчасти для самолетов, являются Ирина Гороховская и Илья Рысев.

Рысев основал в России две компании - "Симплекс" и "Америтех", которые занимаются поставками авиазапчастей. Гороховская работала в "Симплексе" руководителем отдела логистики.

Также молдавская компания Max Jet Service с начала войны в Украине отправляла в Россию авиазапчасти для Boeing и Airbus.

Основателем Max Jet Service оказался россиянин Сергей Ранга. Журналисты хотели получить от него комментарий, но он уклонился от него.

Запчасти для самолетов продают компании из Европы.

"Судя по таможенным данным, российская авиакомпания "Ай флай" покупала авиадетали у литовской Right Direction Aero - запчасти европейских и американских производителей, в частности для Boeing", - пишет издание.

Отмечается, что компания поставляла датчики температуры, чаши унитазы, винты и гайки.

Директор и владелец Right Direction Aero Павел Чалапов заверил, что не заключает сделок с Россией, досконально проверяет своих клиентов на связи с РФ и обязывает их подписывать декларации, что они не будут перепродавать запчасти людям и компаниям под санкциями.

Позже Чалапов пояснил, что продавал детали не российской компании "Ай флай", а киргизской компании "Карголайн".

"В таможенных базах действительно указано, что литовская Right Direction Aero продавала товары "Ай флай" по поручению "Карголайн". Похоже, по документам запчасти шли в Кыргызстан, а в реальности - в Россию", - отметили журналисты.

Как России удается закупать запчасти несмотря на санкции

Крупные компании, вроде Boeing или Airbus, не в состоянии полностью контролировать распространение своих товаров.

Компании продают как можно больше товаров как можно большему количеству клиентов, а если кто-то из этих клиентов напрямую или через посредника продаст подсанкционную авиазапчасть или микросхему в Россию или Иран, у них мало шансов об этом узнать.

Россия приспосабливается к санкциям против авиаотрасли

Недавно Reuters писало, что российские авиакомпании с мая прошлого года по июнь 2023 года закупили в обход санкций запчасти на сумму не менее 1,2 млрд долларов. Эта сумма может не учитывать все поставки.

Также сообщалось, что в РФ получили двигатели и запчасти к западным самолетам на сумму 171 млн долларов через ОАЭ и Китай.