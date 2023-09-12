Несмотря на санкции. СМИ установили, как РФ закупает запчасти для самолетов Boeing и Airbus

Россия после введения против нее западных санкций смогла закупить деталей для самолетов Boeing и Airbus на почти 190 млн долларов. В основном их закупали в Турции, ОАЭ и Китае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Важные истории".
"У российских авиакомпаний, которым нужны запчасти, есть множество способов обойти санкции. Самый простой - купить их в "дружественной" стране (то есть не на Западе)", - пишет издание.
Отмечается, что чаще всего РФ покупает запчасти у компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и Турции.
Лидером оказалась дубайская компания Ats Heavy Equipment & Machinery. За год с небольшим она сделала более 700 поставок в Россию.
В основном запчасти для Boeing и Airbus достались группе "Аэрофлот", в которую, кроме собственно "Аэрофлота", входят компании "Россия" и "Победа".
Издание сообщает, что бенефициарами компании Griffon (ОАЭ), которая часто поставляет в РФ запчасти для самолетов, являются Ирина Гороховская и Илья Рысев.
Рысев основал в России две компании - "Симплекс" и "Америтех", которые занимаются поставками авиазапчастей. Гороховская работала в "Симплексе" руководителем отдела логистики.
Также молдавская компания Max Jet Service с начала войны в Украине отправляла в Россию авиазапчасти для Boeing и Airbus.
Основателем Max Jet Service оказался россиянин Сергей Ранга. Журналисты хотели получить от него комментарий, но он уклонился от него.
"Судя по таможенным данным, российская авиакомпания "Ай флай" покупала авиадетали у литовской Right Direction Aero - запчасти европейских и американских производителей, в частности для Boeing", - пишет издание.
Отмечается, что компания поставляла датчики температуры, чаши унитазы, винты и гайки.
Директор и владелец Right Direction Aero Павел Чалапов заверил, что не заключает сделок с Россией, досконально проверяет своих клиентов на связи с РФ и обязывает их подписывать декларации, что они не будут перепродавать запчасти людям и компаниям под санкциями.
Позже Чалапов пояснил, что продавал детали не российской компании "Ай флай", а киргизской компании "Карголайн".
"В таможенных базах действительно указано, что литовская Right Direction Aero продавала товары "Ай флай" по поручению "Карголайн". Похоже, по документам запчасти шли в Кыргызстан, а в реальности - в Россию", - отметили журналисты.
Крупные компании, вроде Boeing или Airbus, не в состоянии полностью контролировать распространение своих товаров.
Компании продают как можно больше товаров как можно большему количеству клиентов, а если кто-то из этих клиентов напрямую или через посредника продаст подсанкционную авиазапчасть или микросхему в Россию или Иран, у них мало шансов об этом узнать.
Недавно Reuters писало, что российские авиакомпании с мая прошлого года по июнь 2023 года закупили в обход санкций запчасти на сумму не менее 1,2 млрд долларов. Эта сумма может не учитывать все поставки.
Также сообщалось, что в РФ получили двигатели и запчасти к западным самолетам на сумму 171 млн долларов через ОАЭ и Китай.
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