Несмотря на санкции и установленый лимит. РФ не продает нефть ниже 60 долларов за баррель, - FT

Россия обходит санкции и установлен США ценовой лимит на продажу нефти. Это вынуждает западные страны искать пути усиления одного из своих ключевых экономических ограничений против страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Как сообщил изданию высокопоставленный представитель европейского правительства, "почти ни одна" по поставкам нефти морским транспортом в октябре не была осуществлена ниже лимита в 60 долларов за баррель.

"Последние данные свидетельствуют о том, что нам придется ужесточить меры. Нет абсолютно никакого желания позволять России продолжать это делать", - сказал чиновник.

Издание отмечает, что озабоченность западных чиновников подкрепляется официальной российской статистикой продаж нефти в октябре. Средняя полученная цена превысила 80 долларов за баррель.

Таким образом скачок российских цен нанес удар по попыткам G7 ограничить поток поступающих в Кремль средств для финансирования полномасштабного вторжения в Украину.

Как сообщается, в августе почти три четверти всех морских потоков нефти из России уходили без западной страховки. А в октябре ее имели только 37 из 134 судов.

Некоторые западные страховые компании получили ложные декларации от российских нефтяных компаний или трейдеров, которые должны были предоставить письменные заверения, что цена нефти ниже 60 долларов. Одним из механизмов, посредством которого это достигалось ранее, является увеличение стоимости доставки.

Эмбарго на российскую нефть

Напомним, с 5 декабря 2022 года действует эмбарго Европейского Союза на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Недавно Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции, причиной которых стали нарушения ценового потолка при продаже российской нефти.