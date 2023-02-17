Несмотря на санкции США. Facebook разрешил олигарху из Молдовы размещать рекламу с призывами к протестам

Facebook разрешил пророссийскому молдавскому олигарху размещать рекламу с призывами к протестам и восстаниям против прозападного правительства, несмотря на санкции США.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ap News.
Напомним, на днях в Молдавии утвердили новое правительство во главе с премьером Речаном.
Ранее мы сообщали, что Санду рассказала о плане России по перевороту в Молдове, который перехватила Украина.
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