Несмотря на санкции США. Facebook разрешил олигарху из Молдовы размещать рекламу с призывами к протестам

Facebook разрешил пророссийскому молдавскому олигарху размещать рекламу с призывами к протестам и восстаниям против прозападного правительства, несмотря на санкции США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ap News .

Напомним, на днях в Молдавии утвердили новое правительство во главе с премьером Речаном.

Ранее мы сообщали, что Санду рассказала о плане России по перевороту в Молдове, который перехватила Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.