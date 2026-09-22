ДТЭК трудоустроил почти 6 тысяч переселенцев: как помогают новым работникам

С начала полномасштабного вторжения около 5,8 тыс. внутренне перемещенных лиц нашли работу на угледобывающих, ремонтных, энергетических и машиностроительных предприятиях ДТЭК. Около 550 из них были трудоустроены в 2026 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании ДТЭК.

Работа на предприятиях тепловой энергетики ДТЭК

Отмечается, что значительная часть переселенцев ранее не работала в энергетике или угольной отрасли, поэтому необходимые профессии они овладевали непосредственно предприятиями в филиалах Академии ДТЭК.

Обучение включает в себя теоретическую и практическую подготовку, а для отдельных профессий - работу с VR- и цифровыми симуляторами.

Среди трудоустроенных переселенцев - более 500 женщин, которые прошли двухмесячное обучение и начали работать на подземных работах в рамках программы привлечения женщин к горным профессиям.

Как компания поддерживает ВПО

Компания также помогает новым работникам с жильем. Речь идет о временном размещении в общежитиях и на собственных объектах отдыха, частичной компенсации аренды жилья, подъемных средствах и материальной поддержке.

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Поиском вакансий и сопровождением переселенцев занимается Центр трудоустройства ДТЭК Энерго. Только в течение 2026 года с его помощью на предприятия компании привлекли 1,5 тыс. работников.

"Мы даем людям не просто работу, а точку опоры: профессию, стабильный доход, жилье и громаду, где можно восстановить нормальную жизнь", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Работники также получают официальное трудоустройство и социальный пакет, а работникам критической инфраструктуры предусмотрена возможность бронирования.