Несмотря на провокации РФ, мы работаем над стабильностью зерновой сделки, - Зеленский

По его словам, Украина вносит весомый вклад в мировую продовольственную безопасность и стабилизацию мирового продовольственного рынка.

"Если бы не эта наша инициатива, то сейчас, к сожалению, происходили бы процессы политического и социального хаоса в некоторых странах Африки и Азии, был бы в целом значительно более острый кризис стоимости жизни, который испытывали разные народы в прошлом году. Но если бы эта наша инициатива работала на полную мощность, если бы Россия не пыталась ее затормозить, мы смогли отправить на экспорт больше продовольственной продукции. То есть гарантий продовольственной безопасности в мире было бы ощутимо больше", - сказал Зеленский.

Он отметил, что партнеры Украины прекрасно понимают, какие именно сознательные действия России подрывают продовольственную безопасность.

"Работаем над тем, чтобы все же дать необходимую стабильность. И должны понимать: это не только вклад в мировую безопасность. Наш морской продовольственный экспорт приносит пользу Украине. Около миллиона украинцев работают в отраслях, связанных с аграрным производством. И для них тот факт , что мы разблокировали морской экспорт в прошлом году - это гарантия личной и семейной социальной безопасности", - заявил он.