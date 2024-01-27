Китай заявил об "откровенных и плодотворных" переговорах Салливана и Ван И

Министр иностранных дел Китая Ван И провел откровенное, содержательное и плодотворное стратегическое общение с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. Переговоры были направлены на дальнейшее выполнение обещания лидеров Китая и США вести диалог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам представителей МИД Китая, во время встречи в Бангкоке в пятницу и субботу они договорились надлежащим образом решать важные и деликатные вопросы в отношениях между США и Китаем.

При этом лидер КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден должны "поддерживать регулярные контакты для обеспечения стратегического руководства двусторонними отношениями... и хорошо использовать существующие каналы стратегической связи".

Что предшествовало

В прошлом году лидеры США и Китая договорились восстановить отношения, которые находились в подвешенном состоянии в течение большей части 2023 года.

В начале января представители оборонных ведомств США и Китая возобновили переговоры о координации политики в Пентагоне, а 10 января заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер встретился с высокопоставленным дипломатом Лю Цзяньчао для "откровенных и конструктивных дискуссий".

Недавно зарубежные СМИ сообщили, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан проведет частную встречу с министром иностранных дел Китая Ван И для стабилизации отношений между странами.

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