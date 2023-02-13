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Несмотря на позицию США. Израиль легализовал девять поселений на западном берегу Иордана

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Израиль, Понедельник 13 февраля 2023 05:17
Несмотря на позицию США. Израиль легализовал девять поселений на западном берегу Иордана Фото: Израиль легализует поселение на западном берегу Иордана (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Израильский кабинет по вопросам безопасности решил легализовать девять несанкционированных поселений на западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Такое решение было принято 12 февраля в связи с недавними нападениями палестинцев в Иерусалиме. Местная пресса называет это "исключительно редким шагом". Также отмечается, что это решение было принято вопреки позиции США.

Издание отмечает, что все это - последствия последних выборов, в результате которых в парламент попали наиболее правые политики.

"Новое правительство объявило о намерении проводить политику расширения поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан", - пишет издание.

В ближайшие дни профильный комитет должен провести заседание по застройке поселений дополнительными единицами жилья.

Как сообщалось ранее, в Израиле решили усилить армию и полицию, а также упростить получение оружия.

Напомним, вблизи синагоги в Иерусалиме мужчина начал стрелять в толпу. В результате инцидента семь человек погибли, среди них гражданка Украины Ирина Ковалева.

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