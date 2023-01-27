Несмотря на переговоры союзников. В Берлине вновь исключили отправку самолетов в Украину

В Германии вновь исключили поставки боевых самолетов в Украину, но при этом не отрицают, что союзники продолжают такие переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы федерального правительства Кристине Хоффманн на брифинге.

По ее словам, о постовках боевых самолетов "речь не идет", и это якобы четкая позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца.

В то же время Хоффманн не стала опровергать, что союзники продолжают переговоры о передаче Украине истребителей.

Представительница федерального правительства Германии вновь отметила, что "ФРГ и НАТО не являются стороной войны, которую Россия ведет против Украины".

Стоит отметить, согласно официальным данным, у немецкой армии нет американских самолетов F-16, которые планирует получить Украина.