Несмотря на ордер Гааги: Орбан примет Нетаньяху в Венгрии

Как отмечается, Нетаньяху во время визита в Венгрию планирует встретиться с Орбаном, который и пригласил его посетить страну с официальным визитом после решения суда Гааги.

21 ноября 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галланта. Их подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечности во время конфликта с ХАМАС в Секторе Газа.

Решение МУС вызвало резкую реакцию со стороны правительства Израиля, которое осудило эти ордера и обвинило суд в предвзятости. Кроме того, президент США Дональд Трамп в феврале 2025 года подписал указ о введении санкций против МУС, обвинив его в "незаконном преследовании США и их союзников", в частности из-за ордеров на арест израильских чиновников.

Венгрия, как государство-участник Римского статута Международного уголовного суда, юридически обязана выполнять ордера на арест, выданные этим судом. Поэтому обязана арестовать Нетаньяху во время его визита, но Орбан заверил, что не будет этого делать.

Это уже не первый случай, когда страны-участницы Римского статута отказывались выполнять решения МУС. В частности, Монголия не арестовала российского диктатора Владимира Путина, когда тот приехал с официальным визитом в страну. Ордер на Путина был выдан в 2023 году за незаконную депортацию украинских детей в Россию.

Кроме того, Польша обещала не арестовывать Нетаньяху, если бы он решил приехать на 80 годовщину освобождения "Аушвица". Однако израильский премьер на мероприятие не приехал.