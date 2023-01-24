RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Несмотря на нейтралитет. Швейцария хочет разрешить реэкспорт вооружения в Украину

Фото: Швейцария хочет разрешить реэкспорт вооружения в Украину (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Комиссия по политике безопасности нижней палаты парламента Швейцарии приняла представление, предусматривающее разрешение на реэкспорт оружия из третьих стран для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу парламента Швейцарии.

Отмечается, что профильная комиссия приняла представление и депутатскую инициативу по реэкспорту военной техники. Предполагается, что декларации о нереэкспорте могут отменяться в случаях, когда нарушается запрет на применение силы в соответствии с международным правом. Речь идет о войне РФ против Украины.

Большинство членов комиссии считают, что изменение законодательной базы не должно нарушить нейтралитет Швейцарии, запрещающий реэкспорт оружия в страны, находящиеся в состоянии войны. Это решение будет касаться стран, ранее получивших вооружение в Швейцарии. После изменения законодательства правительство Швейцарии сможет объявлять об отмене декларации о нереэкспорте страной, приобретшей швейцарское оружие.

Декларация о нереэкспорте оружия должна стать недействительной, если есть уверенность в том, что военные средства будут переданы Украине из-за войны. В случае положительного решения изменения в законе вступят в силу 1 мая. Потенциальное разрешение на реэкспорт швейцарского оружия в Украину может получить Германия, Дания и Испания.

Ранее Швейцария заявляла, что не планирует из-за своего нейтралитета разрешать реэкспорт на Украину поставленных Германии и Испании швейцарских вооружений.

Швейцария не прочь передать замороженные российские активы на восстановление Украины. Однако для этого может потребоваться референдум.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныШвейцарияИспанияДанияВойна в Украине