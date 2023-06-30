Несмотря на неудачный мятеж ЧВК "Вагнера" продолжает вербовать наемников в России, - BBC

Журналисты BBC сконтактировали с десятком центров вербовки "Вагнера", которые находятся в России. От имени брата, который якобы находится на контракте в ЧВК, они спрашивали о возможности присоединиться к ним и воевать в Украине.

Во всех центрах вербовки сообщили, что они работают в обычном режиме. Также подчеркнули, что новобранцы заключают контракты напрямую с компанией Пригожина, а не с Министерством обороны Российской Федерации. Хотя после неудачного мятежа Путин заявил, что "вагнеровцы" могут перейти на контракты Минобороны.

"Это абсолютно никакого отношения к министерству обороны не имеет. Ничего не остановилось, мы продолжаем набирать", - сказал мужчина из спортклуба "Спарта" в Волгограде, занимающийся вербовкой в ряды ЧВК "Вагнера".

Также, в Мурманске в спортивном клубе "Викинг" подтвердили, что все еще набирают наемников для отправки в Украину.

"Да, мы набираем туда. Если кто-то хочет уехать, нужно просто позвонить мне, и мы назначим день", - сказала журналистам женщина из центра вербовки.

Указывается, что зарплата "вагнеровцев" составляет в районе 240 тысяч рублей в месяц, контракты заключают на 6 месяцев.

Бунт Пригожин и передислокация в Беларусь

Пригожин обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу, с которым имеет длительную неприязнь, в умышленном ударе по "вагнеровцам" и объявил так называемый "марш справедливости", заявляя, что доберется до Москвы. Однако мятеж завершился в тот же день, когда начался.

Лидер ЧВК "Вагнера" договорился с белорусским диктатором Александром Лукашенко о переходе боевиков к полевым лагерям в Беларуси. В институте изучения войны считают, что соглашение, которое было заключено между Пригожиным и Кремлем при посредничестве Лукашенко, еще окончательно не согласовано.

СМИ опубликовали спутниковые снимки лагерей в Беларуси, где могут разместить "вагнеровцев". Появилась информация о том, что в стране производится ремонт бывшей воинской части в селе Цель Осиповичского района.