Сделка Кремля с "вагнеровцами" после восстания в РФ еще окончательно не согласована, - ISW

После попытки госпереворота в РФ "вагнеровцев" продолжаются обсуждения деталей договоренностей, заключенных между основателем этой ЧВК Евгением Пригожиным и Кремлем при посредничестве самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Эксперты отмечают, что продолжающиеся сообщения о сделке, заключенной при посредничестве Лукашенко и направленной на прекращение вооруженного восстания наемников Пригожина, позволяют предположить, что вовлеченные стороны, возможно, все еще обсуждают детали соглашения.

Согласно данным отслеживания рейсов от 27 июня, что представила независимая белорусская мониторинговая группа The Hajun Project, самолет "повара Путина" вылетел с аэродрома Мачулищи в Беларуси в направлении РФ вылетел в Москву, а затем сразу же - в Санкт-Петербург.

Военный преступник, бывший российский офицер и блогер Игорь Гиркин утверждал, что Пригожин вернулся в РФ для переговоров с неназванными российскими официальными лицами и "Вагнеровским командным советом".

При этом в ISW не могут независимо подтвердить, действительно ли Пригожин вернулся в Россию, а также подробности предполагаемого визита. Однако в отчете говорится, что Пригожин мог ненадолго вернуться, чтобы проработать дополнительные детали сделки, заключенной Лукашенко.

Российские источники продолжали спекулировать на специфике этого соглашения. Так, российский "военкор", связанный с "вагнеровами", опубликовал интервью с белорусским наемником этой ЧВК, в котором боевик заявил, что "Вагнер" открыл "новое боевое направление" в Беларуси, и что некоторые "вагнеровцы" будут "работать в России", а некоторые "работают в Беларуси".

Российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на источник в Минобороны РФ заявило, что только 1000 наемников ЧВК "Вагнера" отправились в Беларусь вместе с Пригожиным.

По данным белорусского оппозиционного канала "Беламова", на спутниковых снимках от 27 июня видно строительство нового военного объекта в Осиповичском районе РБ, который не был виден 13 июня. Это позволяет предположить, что на снимках может быть видно строительство тренировочного лагеря "вагнеровцев" в Беларуси.

При этом не ясно, появилось ли строительство военного объекта до объявления о сделке Пригожина и Лукашенко 24 июня, и эксперты ISW не могут независимо подтвердить, имеет ли этот объект какое-либо отношение к "вагнеровцам".

"Однако широко распространенные спекуляции вокруг позиции "Вагнера" в Беларуси предполагают, что некоторые аспекты сделки все еще находятся в стадии проработки", - говорится в отчете.

Ключевые выводы

Российские источники предположили, что восстание ЧВК "Вагнера" уже оказывает широкое влияние на структуру российского командования.

Сообщается, что 28 июня российские власти арестовали генерала армии Сергея Суровикина, что, возможно, указывает на то, что Кремль намерен очистить Минобороны от лиц, считающихся нелояльными.

Кремль, скорее всего, попытается уравновесить желание смягчить широко распространенное пренебрежение к деятелям из истеблишмента Минобороны РФ, которое разожгло восстание "вагнеровцев", и попытаться лишить прав тех, кто, возможно, сочувствовал восстанию.

Российская Дума рассматривает дополнительные меры по усилению контроля над информационным пространством и развитию самоцензуры в широких интернет-сообществах.

28 июня Беларусь официально ратифицировала соглашение о создании совместных российско-белорусских учебных центров в РБ.

28 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Исламской Республики Иран генерал-майором Мохаммадом Багери.

По неподтвержденным данным, российская военная полиция якобы задержала командиров "руппы Вагнера" в Сирии.

Украинские войска вели контрнаступательные операции как минимум на четырех участках фронта.

Российские и украинские войска провели наземные атаки в районе Кременной, Бахмута и на западе Донецкой области.

В ночь на 27 июня войска РФ нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры Краматорска Донецкой области.

Российские источники утверждали, что ВСУ продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области и провели ограниченные разведывательные атаки на восточном (левом) берегу Днепра в районе Антоновского моста в Херсонской области 27 и 28 июня.

Российские источники сообщили о продолжающихся усилиях РФ по разъяснению условий прохождения военной службы.

Российские и оккупационные "власти" продолжают усилия по устранению юридических несоответствий в рамках присоединения оккупированных территорий.

Переброска "вагнеровцев" в Беларусь

После того, как основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин 24 июня прервал свой "поход на Москву" после разговора с белорусским диктатором Александром Лукашенко, в Кремле заявили о том, что вожак наемников отправится в Беларусь, и против него будет закрыто уголовное дело по факту переворота в РФ.

Также стало известно, что "вагнеровцам" разрешили либо подписать контракт с Минобороны РФ, либо уйти в Беларусь. Пригожин, по словам Лукашенко, уже 27 июня находился на территории РБ.

На этом фоне в сети распространяют слухи о переброске "вагнеровцев" в Беларусь, но их уже опроверг мониторинговый канал "Беларускі Гаюн".

Вместе с тем СМИ уже показали спутниковые снимки лагеря в Беларуси, где могут разместить "вагнеровцев".